外國來的鏟子超人繼續拚！加拿大環境科學家準備待10天

秋節連假結束，花蓮光復災區今天（7日）依然湧入許多志工，一早光復車站前依然人潮滿滿；來自加拿大的環境科學家Jaron原本是來台灣度假，卻已在光復當了6天志工，他說，準備待到10月10日，開心地透過自媒體工作者「佐拉」的影片向遠在加拿大爸媽打招呼。

「請出站的志工前往帳篷區的志工分配站，會帶領志工前往最需要、最需要的地方。」在光復車站前、面對車站右側有中央、國軍的志工分配站，志工可在這裡上車，也可取用前一天其他志工留下的雨鞋跟工具，在站前、車站左側，也有各NGO慈善團體、各社區自行接駁招募志工的需求，還有機車小蜜蜂提供志工前往志工指定的地點。

台鐵指出，截至今天上午十點，光復站出站人數約5534人，昨天8日，光復站進站1萬3018人、出站1萬2773人，合計約2萬5791人。截至昨晚八時，3天來光復車站進出高達12.5萬人次，並創下12天累計湧入35.7萬人次新紀錄，超越該站去年一整年運量。

自媒體工作者「佐拉」在網路上傳一段影片，內容是來自加拿大的環境科學家 Jaron在光復災區清理水溝的內容，他說， 原本只是來台灣度假，卻在花蓮光復投入了六天的志願服務，這幾天在光復認識了許多新朋友，也被台灣人互助的精神深深感染，預計待到10日，並介紹自己任職於 Montrose Environmental Group Inc.（蒙特羅斯環境服務公司）。

加拿大環境科學家Jaron來台度假變志工（佐拉授權提供）

來自加拿大的環境科學家 Jaron在光復災區擔任志願服務者幫忙清理水溝。（佐拉提供）

