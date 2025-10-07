為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園挖土機老闆林鴻森救災受傷感染不治 張善政：遺憾與不捨

    2025/10/07 11:39 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市挖土機行老闆林鴻森前往救災遭刺傷引發敗血症，於中秋夜宣告不治，網友紛紛湧入臉書致意。（擷取自林奕華臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園市挖土機行老闆林鴻森前往救災遭刺傷引發敗血症，於中秋夜宣告不治，桃園市長張善政得知後表達相當遺憾與不捨，已請社會局主動聯繫，預計今天下午前往捻香致意。

    桃市府新聞處長羅楚東表示，市長得知此一不幸消息後，相當遺憾與不捨，已立即請社會局主動聯繫，先代為表達慰問，市長了解家屬目前正專心處理後事，不便前去打擾，待靈堂備妥後，將親自前往捻香致意，也會提供所有必要的協助。

    桃市府目前採7天輪調制度，調派人員、機具前進花蓮協助救災，羅處東表示，市長也請此次支援花蓮救災的相關單位再次提醒現場同仁，務必注意安全，指揮官也需充分掌握同仁的身體狀況，安全第一，執勤期間也會有相關保險的保障，讓第一線同仁沒有後顧之後，同時提醒，中秋連假有許多熱心桃園市民組團包車前往花蓮救災，令人相當感動也充滿敬意，呼籲市民朋友一定要注意安全，平安歸來。

