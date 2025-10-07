為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    發現林火 林保署：最早通報者可獲5千元獎金

    2025/10/07 11:37 記者楊媛婷／台北報導
    近日台灣北部連日飆出35度以上溫度且乾燥，台北、新竹等地山區的林火風險等級在最高級。（翻攝自林火風險評估系統）

    為防森林火災，農業部林業保育署建置林火風險評估系統，即起到隔年5月我國中南部進入相對乾燥季節，近9成的森林火災好發在此時節，並且多為人為用火不慎，林火搶救不易，林保署祭出獎金，民眾若發現林火撥打專線，最先通報者就可獲5千元獎金。

    依林保署統計，去年全國發生林火的案件數為36件，比上一年度的56件減少，但發生月份仍集中在10月到隔年5月梅雨季的乾旱季節，林保署指出，林火幾乎都是人為用火不慎引起，近5年的林火案件有89%都發生在此期間，為強化林火風險評估潛勢與讓人民有防災意識，透過林火風險評估系統讓民眾可查詢各地7日內的林火潛在風險，而依目前最新潛勢風險評估，新竹北部山區、北市部分山區目前在較高風險等級。

    林保署表示，預防林火發生勝過災害的搶救，若民眾發現林火可立即撥打免費專線 0800-000930（您您您，救山林）或119，最先通報者還可獲得5000元獎金；另舉報燒毀國、公有林的行為，經查證屬實，舉報人可獲最高10萬元獎金。

