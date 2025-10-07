北市首座生態公園設施老化 明年3月發包整建、工期1年

台北市松山區富民生態公園將整建，公園處提供平面設計圖與民眾溝通。（台北市公園處提供）

台北市第一個生態公園、松山區富民生態公園，因設施逐漸老化，地方殷切期盼公園改善；台北市政府公園路燈工程管理處於今年初進行2場民眾參與工作坊，聽取民眾對公園規劃的期待跟意見，讓公園整建不只是空間更新，更是與市民共同參與公共事務的實踐；目前已完成細部設計，預計明年3月完成發包，5月施工，工期約1年。

富民生態公園位於富錦里且鄰近三民、新益、新東等多個里別，長年來是居民活動的場域，隨著設施老化，地方期待公園改善，台北市政府公園路燈工程管理處今年初進行2場民眾參與工作坊，聽取民眾對公園規劃的期待跟意見，希望透過民眾參與，打造一座兼具生態保育、社區連結與休憩功能的理想場域。

公園處指出，民眾提出的意見包括：1、公園減量設計，2、在芸香科區域空間混植誘蝶植栽的方式吸引蝴蝶回來，3、新東街側鄰近住家的水泥牆建議拆除，保留部分迴廊增加公園通透性；4、里長認為富民生態公園是台北市第一個生態公園，除了在台北市，在台灣也有一定的歷史地位，對於這麼有特色又有歷史性的公園，會希望把生態保留下來。

公園處總工程司曾俊傑表示，富民生態公園整建工程在設計上強調安全性與環境融合，各項設施將與周邊住宅色彩、地貌協調一致，並導入滯洪草地、調整無障礙通道與優化使用者系統，提升整體使用品質。完工後，將成為松山區重要的生態節點與社區交流平台，未來不僅是休憩空間，更是社區情感的延伸與環境教育的基地。

台北市松山區富民生態公園將整建，公園處收集民眾意見。（台北市公園處提供）

