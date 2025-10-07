發展原民族語 教育部放寬族語師資格、新設高級合格獎金

為發展原住民族族語，教育部放寬國小族語教師資格，並新設高級合格獎金。圖為「2025 WIBN In Taiwan世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」阿美族人歌舞表演。（資料照）

為保存和發展原住民族族語，教育部會商原民會後，再放寬族語老師的資格，國小由高級以上放寬為中高級，並全面提升專職族語老師待遇，今（2025）年投入1.5億元經費，除基本薪資支給基準調升3%，新設具備族語能力證明高級者每月加發1500元獎金，於偏遠地區學校任教滿10年者，則自第11年起每月再加發2000元。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為使地方政府辦理族語教育無後顧之憂，每年均依縣市政府聘任專職族語老師名額予以補助，從107學年度制度施行初期，僅13縣市、112名老師，114學年增至17縣市、269名老師，投入族語教學人數成長近2.5倍。

孫旻儀表示，為落實「原住民族語言發展法」內涵，促進原住民族語言之保存與發展，改善族語教學品質及學生學習成效，教育部會銜原民會於107年8月8日訂定「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，並依需求滾動修正，以周延族語老師權益保障，今年為回應教學現場需求，再修正辦法中有關專職族語老師之聘用資格、受薪等工作條件及待遇。

近年為順應教學現場反應，充實原住民族語師資，經教育部與原民會評估後，今年修正聘用辦法，任教於國小者應具備之族語能力，從「高級以上」放寬為通過「中高級」者，期望更多具有教學熱忱之族語老師加入族語教學之行列。

孫旻儀表示，盼放寬專職族語老師任教資格，能邀攬到更多族語教學夥伴投入；並透過調升基本薪資支給及新設具備族語能力證明高級者之加發數額，達到鼓勵教學現場老師之教學意願及積極自我進修之目的，教育部將持續滾動修法，完善族語教學制度及體系，保障學生學習族語權益，支持族語老師能久任及全心投入教學。

