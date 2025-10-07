高雄「型農本色」強打畜牧智慧產業，展現農業六級化多元面貌。（市府提供）

高雄市農業局培訓數百名高雄型農外，也推出「型農本色」季刊，展現高雄農業六級化多元面貌，提供在地農業生產、食品加工、餐飲服務及農業休閒旅遊情報等，這期強打高雄畜牧智慧產業，從飼育、管理到行銷全方位突破，帶動高雄畜產業大升級。

農業局於綠色友善餐廳「Y2café漾漾食光」舉行推廣發表會，邀請這期介紹3名型農分享從農故事與成功經驗，型農陳立言經營元榆牧場，透過雲端系統智慧化管理，精準監控雞隻健康、飼料消耗，採用熟齡化飼養黑羽土雞，讓雞肉更具風味與嚼感，以衝浪雞打響品牌知名度並獲第34屆十大神農殊榮；型農陳乃瑨承接父輩經營陳金榮畜牧場的酪農經驗，用人工草飼養健康乳牛，並在燕巢鮮乳基礎上，開拓第二產品線榮牧香氛園，朝多元發展前進。

型農蘇暐竣經營梅花牧場，讓雞舍加大走道寬度，保持通風良好，並以素食配方飼養健康母雞，進軍機能蛋市場，以大道蛋品牌打下好口碑；Y2café漾漾食光主廚康多厤主廚也強調餐廳傳遞產地與餐桌連結平台，藉由巧思料理讓客人感受到土地與人溫度，將安全食材送至餐桌，落實綠色飲食生活，讓農民開心生產安全食材、讓餐廳放心製作美味料理，民眾安心食用品嚐食材原有的味道。

農業局長姚志旺說，市府以多元資源輔導青農，除了專業課程培訓及專案輔導措施，也推動市場媒合行銷、品牌共同推廣等；「型農本色」帶領民眾探索高雄型農留農返農初衷、夢想與實踐路程，共同見證青年從農驕傲。

