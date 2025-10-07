長髮男道歉了！捷運上踹飛逼讓座婦人 親發文曝最新案情

北捷踹飛逼讓座婦人的張姓男乘客在IG限動發表道歉聲明。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供）

台北捷運上月爆發「優先席」衝突，73歲曾姓婦人逼迫讓座未果竟用手提袋攻擊，這名長髮年輕男乘客俐落起身一腳反踹，畫面曝光後掀起激烈論戰，甚至被網友封為「北捷超人」。這名男乘客事後被警方通知13日前到案說明。他昨（6）日於社群發文說，已提前完成筆錄，並說：「抱歉引起爭論！」

據了解，這名年輕男乘客姓張，在Instagram自稱「Fumi阿姨」，昨天發文分享上個月慶生：「親愛的大家，可以跟我說那四個字嗎？」另補充，他生日是上個月的事，安排在10月出國，「店家還願意幫我慶生，好害羞」。

接著他也在限時動態更新捷運案情進展：「祝大家中秋節快樂，想跟媒體朋友說一聲，我已經完成筆錄了，所以13號不用去找我，有可以幫助的地方，歡迎和我聯繫。」他強調，「在不影響正職工作之餘，希望能客觀地陳述事發當下的情況」最後也向社會大眾致歉：「抱歉引起大家的爭論」。

警方指出，捷運警察隊原定12日約詢，但張男考量媒體關注，為避免困擾，已於5日下午1時主動到案，在友人陪同下完成說明。張男供稱當時曾婦口氣差、持包連打他膝蓋，他擔心對方持續攻擊，才出腳自保；事後未報警提告、也未就醫，強調不想造成社會不安。

捷運警察隊表示，目前雙方均未提告，將依蒐證內容移交轄區大同分局，依《社會秩序維護法》裁處。

張男的IG粉絲突破2.8萬，不少人誇他是北捷超人。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供）

張男經常在社群分享出國旅遊、逛街穿搭照，被讚優雅、氣質。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供）

