新北市圖蘆洲永平分館啟動SEL親子活動 陪孩子學習情緒與人際互動

新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

10月10日不只是雙十節，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動，透過牌卡體驗、探索課程、SEL情緒學習親子講座及主題書展，陪伴家長與孩子學習覺察與表達情緒，培養良好的人際互動與情緒韌性。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，現代生活壓力大，不僅成人，孩子也常面臨情緒與人際挑戰。蘆洲永平分館結合SEL概念，打造減壓閱讀角，提供心靈療癒書籍、情緒牌卡與小物免費借用，鼓勵民眾從閱讀中學習自我調適。

吳佳珊表示，系列活動自即日起至12月登場，包含10月1日至31日「我們與『情緒』的距離」SEL主題書展；11日「心靈樹卡—通往幸福的療癒之道」探索活動；18日「做我的情緒偵探」親子體驗活動；11月1日「正念在家庭SEL中的應用—親職角色的情緒與壓力管理」、29日「以SEL陪孩子長出高EQ好人際」以及12月20日「教養不生氣—談SEL，提升父母情緒韌性」3場SEL親子講座，將協助父母從日常生活與孩子的互動中融入SEL元素，建立更緊密的親子關係，並幫助孩子面對環境變化與壓力。更多相關活動資訊與報名方式可至新北市立圖書館網站查詢，或電洽（02）2847-5873。

