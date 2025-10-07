為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市圖蘆洲永平分館啟動SEL親子活動 陪孩子學習情緒與人際互動

    2025/10/07 10:35 記者羅國嘉／新北報導
    新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

    新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

    10月10日不只是雙十節，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動，透過牌卡體驗、探索課程、SEL情緒學習親子講座及主題書展，陪伴家長與孩子學習覺察與表達情緒，培養良好的人際互動與情緒韌性。

    新北市立圖書館長吳佳珊指出，現代生活壓力大，不僅成人，孩子也常面臨情緒與人際挑戰。蘆洲永平分館結合SEL概念，打造減壓閱讀角，提供心靈療癒書籍、情緒牌卡與小物免費借用，鼓勵民眾從閱讀中學習自我調適。

    吳佳珊表示，系列活動自即日起至12月登場，包含10月1日至31日「我們與『情緒』的距離」SEL主題書展；11日「心靈樹卡—通往幸福的療癒之道」探索活動；18日「做我的情緒偵探」親子體驗活動；11月1日「正念在家庭SEL中的應用—親職角色的情緒與壓力管理」、29日「以SEL陪孩子長出高EQ好人際」以及12月20日「教養不生氣—談SEL，提升父母情緒韌性」3場SEL親子講座，將協助父母從日常生活與孩子的互動中融入SEL元素，建立更緊密的親子關係，並幫助孩子面對環境變化與壓力。更多相關活動資訊與報名方式可至新北市立圖書館網站查詢，或電洽（02）2847-5873。

    新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

    新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

    新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

    新北市立圖書館蘆洲永平分館自10月起推出「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子系列活動。（新北市立圖書館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播