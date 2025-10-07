海霸王九層塔白蘿蔔、環南市場青蔥豇豆農藥超標 北市已下架

台北市衛生局今（7）公布今年8月抽驗蔬果農藥殘留結果，「白蘿蔔」3件以及「九層塔」、「青蔥」、「豇豆」、「辣椒」各1件等高風險農產品，各檢出1至2項殘留農藥違規。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（7）公布今年8月抽驗蔬果農藥殘留結果，於超市、蔬果零售業者、市場、賣場與餐飲店等地抽驗，共抽驗49件蔬果產品，檢驗結果7件不符規定，包含「白蘿蔔」3件以及「九層塔」、「青蔥」、「豇豆」、「辣椒」各1件等高風險農產品，各檢出1至2項殘留農藥違規。衛生局已命抽驗地點下架不得販售，產品來源若屬外縣市，也已移請所轄衛生局處辦。

這次不合格產品包含海霸王長安店的九層塔、同餐廳的白蘿蔔、環南市場蔬果攤販售的青蔥與豇豆、順豐蔬果行及優市大安店的白蘿蔔，還有馬來亞餐廳的辣椒，均檢出至少1項殘留農藥違規。

衛生局表示，殘留農藥含量不符標準，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局補充，高風險農產品是衛福部食藥署透過歷年後市場監測成果及農業部於三部會署提報之源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈，以達風險管控目的。

