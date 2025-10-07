為接管陸軍砲校綠地做準備？ 永康公所引進遙控割草機

永康區公所引進遙控割草機，有效處理大面積的綠地。（永康區公所提供）

台南永康是全市人口最多的行政區，轄內有不少大片綠地，公所引進遙控割草機，利於環境整理，操作時相對安全，並可減少外包費用，尤其原稱「陸軍砲兵飛彈學校」的陸軍砲兵訓練指揮部預計今年底完成搬遷，也被認為超前部署未來的接管、維護工作。

永康區長李皇興表示，在原台南縣，5公頃以下的綠地，都由公所管理，轄內的體一公園、探索公園、忠孝運動公園等，面積都頗大，適合遙控割草機的使用。

李皇興說，遙控割草機方便處理大片綠地，小角落再由人工去修飾，事半功倍，可提升效率，節省外包經費。

李皇興強調，使用遙控割草機也可解決目前勞動力的缺工問題，更重要的是降低危險，人員蔭涼處或較遠距離操作，不會熱傷害，也避免被飛濺的碎石打到，提高安全性。

砲訓部原稱「陸軍砲兵飛彈學校」，今年底前將完全搬遷至新建的關廟湯山營區，現址的電訊大樓將由永康公所進駐，週邊綠地廣闊，遙控割草機正好適用。

李皇興指出，遙控割草機目前已在體一公園完成初步測試，效果不錯，未來會陸續推廣使用。

永康區公所引進遙控割草機，有效處理大面積的綠地。（永康區公所提供）

