守護海岸的綠色防線 宜蘭海邊設「堆砂籬」與海爭地

林保署宜蘭分署安排學校師生到五結鄉海邊設置「堆砂籬」，建立守護海岸的綠色防線。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭海邊長期遭受東北季風及海浪侵蝕，沙灘容易流失，導致海岸線內移，林業及自然保育署宜蘭分署在沙灘上設置「堆砂籬」，採用天然竹材架設1公尺高的竹籬笆，旁邊再種植林投原生植栽，可鞏固海岸地形，與海爭地結果已有成效。

宜蘭海岸線內移，威脅到海岸保安林與附近住家安全，林保署宜蘭分署多年來在沿海地區廣設「堆砂籬」並種植林投，林投長大形成綠籬，宛如一道守護海岸的綠色防線。

林保署宜蘭分署森林管理科長李威震今天（7日）受訪時指出，「堆砂籬」搭配林投原生植栽，可攔截飛砂，促進砂丘堆積，穩定海岸地形，為附近的保安林創造良好的成長環境，發揮兼具防災與生態價值的屏障功能。

李威震說，宜蘭分署本月份曾安排百餘名國中小學師生，到五結鄉海邊參加「堆砂籬」搭設體驗活動，在羅東自然教育中心教學團隊帶領下，建置60公尺長的竹籬笆，另種180株林投苗木，合力完成一段海岸防砂設施，透過現場實作體驗，了解宜蘭海岸線所面臨的挑戰。

不過，「堆砂籬」也有美中不足之處，像是颱風來襲或東北季風期間，常遇上大風浪襲擊，一旦遭到沖毀，必須重新施作，才能發揮穩定海岸地形的效果。

「堆砂籬」用竹材架設1公尺高的竹籬笆，旁邊再種林投，藉此鞏固海岸地形，（圖由林保署宜蘭分署提供）

