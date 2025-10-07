為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從新北到世界 7年440名學生跨國交流體驗台灣文化

    2025/10/07 10:12 記者羅國嘉／新北報導
    南山中學林旻忻同學（中）分享在澳洲交換學習一年的經驗與收穫。（教育局提供）

    南山中學林旻忻同學（中）分享在澳洲交換學習一年的經驗與收穫。（教育局提供）

    新北市教育局114學年度再度與國際扶輪合作，迎接來自美國、德國、巴西、加拿大等13國共28名國際交換學生，走入高中職校園展開在地學習之旅。此項交流邁入第7年，累計雙向交流人數達440名，新北逐步建構「從世界到新北、從新北到世界」的國際教育生態，讓學生在跨文化互動中培養自信、拓展國際視野。

    教育局指出，各校特別規劃專屬課程與迎新活動，如台灣美食同樂會、多元音樂藝術嘉年華等，並由曾赴海外交換返台的學長姐號召同學組成「國際學伴」，陪伴外籍學生學習華語、體驗台灣文化，深化師生國際素養。

    新北高工接待國際交換生逾十年，今年安排美國學生Conner加入茶印社。Conner表示，美國茶文化講求速食便利，而台灣茶道注重溫壺、置茶、品茗等細節，讓他驚艷於東方文化的沉靜與儀式感，學會「慢下來」品味生活。學伴葉家誠則說，跨文化交流不只是學語言，更能理解不同文化與生活價值。

    曾赴澳洲交換、現就讀南山中學的林旻忻同學回憶，初期因語言不流利而挫折，後來主動教外籍同學中文，建立友誼，也體會跨文化溝通的力量。她更投身反奴役倡議與公益服務，協助無家可歸者與家暴受害者，榮獲扶輪社「保羅哈里斯獎」肯定。返台後，她鼓勵學弟妹勇於接受挑戰，成為國際學伴，真正拓展視野。

    教育局表示，國際教育是培養全球視野的關鍵能力。新北自2019年與國際扶輪簽署合作備忘錄以來，每年選派高中職學生赴海外交換一年，同時接待來自各國學生。未來將持續跨界合作，擴大國際交流平台，讓校園成為無國界的學習場域，培養具國際競爭力的新北學子。

    南山中學林旻忻同學（中）赴澳洲交換時與寄宿家庭建立深厚情誼，且積極參與公益服務。（教育局提供）

    南山中學林旻忻同學（中）赴澳洲交換時與寄宿家庭建立深厚情誼，且積極參與公益服務。（教育局提供）

    南山中學林旻忻赴澳洲交換時參與了乒乓球A-Thon募款活動，透過乒乓球比賽倡議反奴役議。（教育局提供）

    南山中學林旻忻赴澳洲交換時參與了乒乓球A-Thon募款活動，透過乒乓球比賽倡議反奴役議。（教育局提供）

    新北高工辦理水餃同樂會歡迎國際交換學生，美國籍交換生Conner（王子）（左1）體驗親手包水餃。（教育局提供）

    新北高工辦理水餃同樂會歡迎國際交換學生，美國籍交換生Conner（王子）（左1）體驗親手包水餃。（教育局提供）

