高雄台積電再生水廠新增2處 每日可供應11萬噸

高雄市長陳其邁今日施政報告上，提及台積電再生水廠將新增橋頭與楠梓2處。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁今（7）日在議會進行施政報告，對於台積電進駐楠梓產業園區，提及P1廠預計今年第4季營運，用水方面新增橋頭及楠梓再生水廠，每日供應11萬噸再生水，橋頭再生水廠預計明年第1季送水。

陳其邁指出，台積電P1廠2024年11月底啟動裝機作業，預計今年第4季營運，P2至P5廠皆按預定時程順利推進；P1、P2、P3廠預計創造逾3.6萬個直接及上下游間接就業機會。市府在對台積電的行政協助上，用水方面新增橋頭及楠梓再生水廠每日供應11萬噸再生水，橋頭再生水廠預計明年第1季送水。

此外，高雄亦準備好迎接 AI 2.0，打造企業旗艦中心聚落，亞灣區擁有平台營運、系統服務、創新應用完整AI產業生態系；鴻海與輝達合建算力中心、AMD 高雄辦公室今年3月25日揭幕；思科攜手晉泰科技7月11日成立「亞灣2.0 AIOT生態系發展基地暨研發中心」。

2024年亞灣計畫已吸引331家國內外企業進駐，創造近270億元投資及逾575億元產值；亞灣2.0 智慧科技創新園區，2025年9月簽約的捷運黃線Y15站聯開案及鴻海投資159億元打造之南台灣旗艦總部均為重量級建設。

台積電P1廠今年第4季將營運。（高雄市政府提供）

高雄迎接AI 2.0，亞灣區成企業旗艦中心聚落。（高雄市政府提供）

