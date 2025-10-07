用竹杖走出新高度 到大雪山、八仙山一起《森chill》健走趣

民眾報名「森chill健走日」，即能獲得一支健走竹杖。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署，將於11月8日在八仙山國家森林遊樂區及11月22日在大雪山國家森林遊樂區接力舉行《森chill健走日》，邀請民眾使用國產竹杖，走出「慢活、共感、美學、永續」的生活態度。

林業保育署台中分署表示，這次《森chill健走日》結合兩大森林遊樂區的步道與生態資源，特別以「竹杖」為活動亮點，竹杖不只是輔助工具，更是與大地連結的象徵，參與者可透過竹杖與大地互動，感受山林的脈動與節奏，不論是健行新手或資深山友，都歡迎輕裝簡行，親近自然，讓健行不只是運動，更是一種享受身心平衡的「森活」美學。

這次健走活動並把「環保」變成最潮的紀念品，凡報名參加民眾都將獲贈一支由台灣桂竹製作的竹健走杖，可依身高選擇適合尺寸，完成健走路線集章挑戰，更能獲得一枚精美的竹獎牌。

台中分署強調，竹杖與獎牌皆取材自可再生、具有高耐用性的台灣桂竹，體現永續循環價值。不僅讓參與者能獲得一份對環境友善的紀念品，更能將永續實踐於日常生活中。此外，活動還特別邀請不倒翁學校創辦人郭建中醫師，並與芬蘭健走協會及台灣健走相關協會合作，從專業角度指導健走技巧、步伐節奏與身心伸展，確保參與者能以最健康、愉悅的方式享受山林之美。

「森chill健走日」將分別在八仙山及大雪山國家森林遊樂區登場。（林業署提供）

