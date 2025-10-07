百年名湯注活泉！屏東四重溪溫泉 泡湯季前增全新設計

周春米參訪共創的成果。（屏縣府提供）

為重新打造四重溪溫泉溪溫泉村形象，屏東縣政府攜手青年設計師與在地業者共同推動「四重溪溫泉村設計共創計畫」，縣長周春米說，台灣各地觀光產業近年都面臨國旅轉型的挑戰，但屏東仍有許多業者願意投入，展現無限潛力，其中四重溪溫泉更屬台灣四大名湯，是充滿人文風情的療癒之地，這次的青年設計師駐點共創，將藝術與設計的能量注入旅宿空間，為溫泉村帶來全新風貌。

日本昭和天皇的胞弟高松宮宣仁親王就曾帶著新婚妻子來到屏東四重溪溫泉蜜月，四重溪溫泉之名不脛而走至今已約百年，歷史悠久但也亟待新火花投入，屏縣府推動「四重溪溫泉村設計共創計畫」透過公部門資源媒合設計師與業者，讓雙方能更貼近了解彼此的需求與想法，從交流中激盪出不同火花，創造出屏東在地溫泉美學。

請繼續往下閱讀...

周春米說，縣府近年持續推動四重溪溫泉區各項建設與環境優化，包括改善溫泉公園設施、增設停車場、辦理市集及點燈活動，並打造大浴場公共泡湯設施，讓遊客與鄉親能夠更便利享受泡湯時光，也持續結合民間力量，讓四重溪老街注入更多文化與觀光能量。她強調，今年度四重溪溫泉季即將在11月開跑，設計師與業者的共創成果，期待能有更多喜歡溫泉的縣民朋友，一同享受泡湯的療癒時光，也能體驗設計師的巧思連結在地文化與設計交織的全新魅力。

「我們希望旅客再來到這裡時，不只記得泡湯的溫度，也能記得空間的故事。」屏東縣政府勞青處表示，本計畫分由汩汩和苑、四重溪清泉日式溫泉、茴香戀戀溫泉會館及四重溪洺泉溫泉旅館等4家溫泉業者；及峇岦嵐偲·旮札涅藍、徐懿荷、黃昱凱、江俐蓉等4位設計師來協助共創，展現當代設計的多元魅力。

周春米參訪共創的成果。（屏縣府提供）

周春米參訪共創的成果。（屏縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法