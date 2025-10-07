花蓮光復災區今恢復上課 「你家有沒有淹到」成首句招呼語

花蓮縣光復鄉洪水受災停課14天，今天恢復上課，有接駁車協助接送。（記者王錦義攝）

花蓮923光復洪災停班課14天，今天恢復上課，復學首日，有校長一早6點多就先到校園準備，並派出接駁車接學生，7點多陸續有學生抵達，學生心情不一，有開心也有難過，也有部分家長抱怨災區仍是交通困難。

「鞋子、書包、課本都被沖走了！」，有學生見到久違的同學是開心的，住在敦厚路的學生說淹水當天是去太巴塱那邊避難，回去看到家裡都淹掉了，什麼都沒有了，連很重的神明桌都垮掉。

學生到學校見到的第一句話都是問：「你家有沒有淹到？」，然後淹水家的同學分享自己家裏的慘況。也有同學看到老師走路到學校大喊：「老師你為什麼用走路的？」老師無奈回答：「車子被沖走了」。

校方指出，今天第一天復課，上午打掃時間就做簡單的教室整理，然後老師先陪著孩子聊一聊，第二節課開始，心理師就進到教室，陪伴全班做團體輔導，觀察孩子的狀況，如果發現有人因災後陰影，需要進一步協助，就會轉介到二級或三級輔導；針對老師也是一樣需要關懷。

花蓮縣府教育處長翁書敏說，光復共有7所學校，2所國中、5所國小，共有548名學生，縣府已在9月29日完成書包、文具及幼兒園睡袋餐具配送，協助災區孩子安心復學，光復國中中央廚房受損，營養午餐改由富源國小供應。

花蓮縣光復鄉洪水受災停課14天，今天恢復上課。（記者王錦義攝）

