苗縣銅鑼中平社區「千歲太鼓隊」成亮點 入圍衛福部「金點獎」殊榮

苗栗縣銅鑼中平社區組成「千歲太鼓隊」，透過表演、快閃活動，提升長者自信心。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣銅鑼鄉中平社區發展協會榮獲衛生福利部社會及家庭署「今年社區金點獎－金點之星（團體獎）」入圍肯定，平均80歲的社區長者組成「千歲太鼓隊」，透過表演、快閃活動，提升自信心，也在社群平台分享演出，讓外地家人一同參與長輩的喜悅。

苗縣府社會處指出，「金點獎」是全國社區照顧關懷據點的重要獎項，專為表揚在服務模式與創新作法上具標竿性的團體。此次入圍的中平社區據點創新服務，讓長者更有參與感。包括「移工融入社區」結合在地移工人力資源，假日擔任志工，製作異國料理，並教導簡單日常英文，讓長輩不僅嚐鮮，也跨越語言隔閡，增加社區互動的樂趣。「阿婆菜包班」邀請長輩擔任老師，傳授在地傳統菜包製作，菜包不僅作為點心，更成為據點永續經營的特色產業。

請繼續往下閱讀...

社會處長張國棟指出，隨著超高齡社會到來，至今年8月底，苗栗縣老年人口數已達10萬6150人，占全縣總人口的19.95％，幾乎每5個縣民就有1位是長輩。為了讓長者能在熟悉的家鄉安心生活，縣府積極推動「社區照顧關懷據點」建置，目前已設置229處，布建率高達83.27%。這些據點就像長者的第二個家，讓大家在熟悉的社區中，不僅能享受營養共餐、健康促進與學習活動，也能感受到志工們帶來的溫暖陪伴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法