「國慶大會暨國慶酒會」 交通管制、疏導措施看這裡

台北國慶日交通管制時程與範圍（記者劉慶侯翻攝）

台北市警察局為配合10月10日國慶日各項慶祝活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交通管制，籲請民眾屆時注意。

北市警局表示，各相關管制時間、區域及措施如下：

請繼續往下閱讀...

一、「國慶大會」：

（一）管制時間：

1、第1階段：10月9日22時至翌日13時。

2、第2階段：10月10日0時至13時。

（二）管制區域：

1、第1階段：衡陽路、襄陽路、常德街、凱達格蘭大道以南；公園路、中山南路以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道以北；桃源街、博愛路以東，所圍區域。

2、第2階段：武昌街、襄陽路、徐州路、信義路、常德街、忠孝西路以南；中山南路、林森南路、杭州南路、羅斯福路以西；廣州街、南海路、愛國東路以北；中華路、博愛路以東，所圍區域。

（三）管制原則：

1、第1階段：人、車管制。

2、第2階段：管車、不管人（第1階段管制區域維持人、車管制）。

（四）管制區域外擴大交通疏導範圍：東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

（五）交通管制疏導措施：

1、彈性管制點8處：

（1）中華路與漢口街設置彈性管制點，視狀況管制車輛往東行駛。

（2）忠孝西路與公園路、忠孝東路與林森南路、市民大道與重慶北路、市民大道與承德路、市民大道與中山北路，視狀況管制車輛往南行駛。

（3）杭州南路與仁愛路，視狀況管制車輛往西行駛。

（4）重慶南路、和平西路，視狀況管制車輛往北行駛。

（5）以上各彈性管制點，實施時仍視車流狀況開放公車通行。

2、管制點25處（10日7時開始管制）：

（1） 中華路與愛國西路、中華路與貴陽街、中華路與長沙街、中華路與寶慶路、博愛路與漢口街等，管制車輛往東。

（2） 重慶南路與忠孝西路、懷寧街與襄陽路、公園路與襄陽路、忠孝西路與中山南路、中山南路與青島西路、中山南路與濟南路、中山南路與徐州路等，管制車輛往南。

（3） 信義路與杭州南路、信義路與金山南路，管制、禁止逆向公車專用道公車往西行駛。館前路、襄陽路，管制車輛往西行駛，指揮改道館前路北行。另愛國東路與杭州南路、懷寧街與開封街、懷寧街與武昌街、仁愛路與林森南路等設置管制點，管制、禁止車輛往西行駛。

（4） 羅斯福路、杭州南路，管制車輛往北行駛，指揮 疏導改道杭州南路北行。另博愛路與廣州街、重慶南路與南海路、南昌路與南海路、羅斯福路與南海路等，設置管制點，管制車輛往北。

（5） 中山南路與愛國西路，管制車輛往西、往北。

（六）建議替代道路：

1、東西向車流：改道行駛忠孝東（西）路、市民大道或和平東（西）路。

2、南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南路、杭州南路、金山南路或新生南路。

3、管制時間內欲前往臺大醫院東址之民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往臺大醫院西址及兒童醫院之民眾，請由公園路轉青島西路進入。

二、「國慶酒會」：

（一）管制時間：10月10日15時至20時（視狀況提前或延後）。

（二）管制區域：重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域。

（三）管制原則：管車不管人（車輛憑證入場）。

三、其他配合本次活動相關交通管制措施：

（一）公車：管制時間內行經相關路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結北市公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）或臺北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）等網站查詢。

（二）管制區內之停車格位：北市停車管理工程處將公告愛國西路（公園路至博愛路間）、貴陽街（桃源街至中山南路間）、長沙街（博愛路至桃源街間）、寶慶路（懷寧街至桃源街間）、衡陽路（懷寧街至博愛路間）、公園路（襄陽路至愛國西路間）、懷寧街（襄陽路至貴陽街間）、中山南路（常德街至貴陽街間）。重慶南路（忠孝西路至愛國西路間）、桃源街（衡陽路至貴陽街間）、常德街兩側、杭州南路（信義路至愛國東路間）、仁愛路（林森南路至中山南路間）、南海路（羅斯福路至重慶南路間，南海路不含）、「愛國西路（含）以南、羅斯福路（含）以西、重慶南路（含）以東、南海路（不含）以北，所圍區域內」等汽機車停車格位，於10月9日20時至翌日13時禁止停車。

另配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至公園路段，靠近南廣場周邊）、寶慶路（博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊）等汽機車停車格位，10月9日0時起至翌日20時禁止停車，未依規定駛離之車輛，該局將逕予移置、拖吊，車輛被移置拖吊之駕駛人或車主請逕向該局中正第一分局勤務指揮中心查詢（查詢電話：02-2371-6426）。

（三）捷運：北捷運公司自10月9日22時起至翌日20時止，關閉捷運台大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門。

台北國慶日交通管制時程與範圍（記者劉慶侯翻攝）

台北國慶日交通管制時程與範圍（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法