淡海二期列新北大巨蛋優先選址 地方社群籲規劃「台版環球影城」

淡海二期土地被納入新北大巨蛋優先評估基地，圖為模擬示意圖。（圖由新北市政府提供）

新北市政府日前公布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五」、「淡海二期」為優先評估基地。臉書粉專「我的tod丹鳳站」表示，淡水不應該一開始就規劃大巨蛋，而應以「環球影城式」的主題樂園作為核心，用娛樂與觀光吸引人潮，保留未來發展大巨蛋的彈性。

「我的tod丹鳳站」指出，從城市策略的角度來看，大巨蛋屬於「事件型建設」，必須依賴大型賽事、演唱會或展演活動，才能發揮效益；然而，淡水的地理位置與觀光屬性更接近大阪港區，適合的是長期型、旅遊導向的經濟引擎。若先引入「環球影城式」的主題娛樂園區，結合海港景觀、影視文化與交通網絡，不僅能讓淡水成為國際級觀光中心，還能自然培養出舉辦大型活動的能量，屆時再興建大巨蛋，才能達到自給自足、永續經營。

請繼續往下閱讀...

「我的tod丹鳳站」建議，具體做法可採「主題園區＋彈性預留地」模式，在園區核心建置主題娛樂設施、影視特效館、電影大道與海景商圈，並預留約5至7公頃土地，作為未來「體育或多功能展演中心」用地，此配置不僅保留政策彈性，也能在短期內帶動觀光產業鏈，讓飯店、交通、商場同步發展。

「我的tod丹鳳站」認為，若淡水引進國際娛樂品牌，例如Universal、Disney或亞洲新創主題IP等，配合台北港郵輪碼頭、捷運淡海線延伸、北海岸高鐵站預留的交通規劃，將能形成一條「港口─影城─市鎮」的觀光走廊，成為北台灣的旅遊旗艦區。

臉書粉專「我的tod丹鳳站」表示，淡海二期土地規劃應該以「環球影城式」的主題樂園作為核心，保留未來發展大巨蛋的彈性。圖為新北大巨蛋模擬建築模型。（圖由新北市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法