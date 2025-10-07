為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水源快速道路華中橋至師大路段 人行道將拆除

    2025/10/07 09:55 記者何玉華／台北報導
    水源快速道路華中橋至師大路段，人行道將進行拆除工程。（台北市政府新工處提供）

    水源快速道路華中橋至師大路段，人行道將進行拆除工程。（台北市政府新工處提供）

    台北市政府明天（8日）起將進行水源快速道路（華中橋至師大路段）人行道拆除工程，預計明年4月中完成。台北市政府工務局新建工程處表示，考量水源快速道路旁人行道因使用情形不高，長期閒置空間易滋生雜草，影響市容景觀，決定拆除以提升道路整體使用效能並改善行車舒適性。

    新工處表示，水源快速道路（華中橋至師大路段）人行道拆除工程明起展開，將分3階段進行，第1階段為華中橋至泉州街匝道路段，第2階段為泉州街匝道至中正橋往水源快速道路入口匝道路段，第3階段為中正橋往水源快速道路入口匝道至師大路匝道路段。

     

    新工處工務科科長高銘伸表示，本次工程範圍因平假日車潮眾多，施工避開一般道路尖峰時段，採日間離峰10時至16時及夜間00時至06時進行；新工處城西工務所主任詹鎧逸表示，第1階段施工期間預計自明起至12月中旬，期間將佔用水源快速道路往新店方向外側1車道空間，保留2車道的車輛通行空間，非施工時段回復3車道通行。

    詹鎧逸表示，第2、3階段施工，因需封閉中正橋匝道及師大路匝道部分，均於夜間時段施作，實際施工時程及車輛改道資訊，後續將依實際工程進度，再適時發布新聞稿及CMS宣導，提供用路人改道詳細資訊。

