微弱東北風南下北台氣溫稍降 國慶連假又回到夏季感覺

今（7日）天氣的型態稍微有些改變，北邊大陸高壓前緣的東北風逐漸來到台灣附近，不過強度微弱，對於天氣的影響程度仍然是比較有限，迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭到花蓮一帶雲量增多，並且有局部短暫陣雨，其他地方則仍多雲到晴的天氣；明後天（8日-9日）東北風更強一點，新竹以北到東半部有望降溫。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今東北風南下，桃園以北到東半部地區白天高溫稍降，大約在32-34度之間，新竹以南到中南部地區白天高溫仍可達34-36度左右，外出還是要注意預防中暑機會。桃園以南到中彰一帶沿海空曠地區，以及恆春半島、還有各離島地區風力增大，可能有短時間6-8級陣風機會，當地民眾要注意。

明後天東北風會更強一點，底層水氣較為增多，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東、恆春半島一帶都會有局部短暫陣雨機會，桃園以南地區大致還是多雲到晴，中南部山區午後仍可能會有局部短暫雷雨。溫度方面，東北風較為增強配合雲量增多、增厚的情況，新竹以北到東半部白天高溫預期會再降一些，大約在30-32度左右，新竹以南地區則還是偏高的溫度，白天高溫仍可達32-35度，甚至有局部36度高溫的機會，整體來看溫度還是偏高，迎風面可能有微微的秋意，但還是相對不明顯。

國慶日（10日）東北風減弱並逐漸轉為偏東風，週末期間（11-12日）大致維持偏東風的情況，迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨，西半部則是晴到多雲，中南部山區午後可能還是有局部短暫陣雨機會，天氣型態又有一點回到夏季的感覺。轉為偏東風後，北部、東半部白天高溫又會回升到32-35度左右，中南部持續有33-36度的高溫機會，北部、東半部在短暫轉涼之後又將會再度回到夏天般的溫度情況。

下週一、二（13-14日）北邊的地面高壓更往東移，台灣附近的風向還有可能再轉為偏東到東南風，繼續維持夏季較為晴朗、高溫炎熱的天氣。再來的東北季風增強可能要等到下週三（15日）才會開始，這一次東北風南下預估會更明顯一些，時間也會持續比較久，甚至到下週末（18-19日）還會有更強的東北季風要下來，因此預估下週後半（同時也是10月後半）秋天的感覺可望會逐漸趨於明顯。

至於外界關心的哈隆颱風，吳聖宇表示，哈隆北轉時間提早，位置也更偏東，離台灣相當遙遠，除了它本身不影響台灣天氣之外，外圍環流也跟台灣保持一段距離；雖然不會直撲日本，但明後天哈隆颱風會比較靠近日本南方海面，但外圍環流仍將為本州太平洋側帶來降雨，關東地區的降雨仍可能較為明顯，因此今明兩天要前往東京地區的朋友也要留意颱風可能的影響。

