    首頁 > 生活

    配合人行道改善工程 新莊地政事務所「簡易基線場」重新移位

    2025/10/07 09:29 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新莊地政事務所重新設置簡易基線場，維持測量儀器高精度及服務品質。（新北市新莊地政事務所提供）

    新北市新莊地政事務所重新設置簡易基線場，維持測量儀器高精度及服務品質。（新北市新莊地政事務所提供）

    新北市新莊地政事務所原設於中華路一段人行道上的「59公尺電子測距經緯儀簡易基線場」，配合人行道改善工程，現已重新調整位置，設置於新莊地政事務所前，作為該所外業測量每月例行校正的標準場地。

    新莊地政事務所主任林圭宏表示，測量精度直接影響民眾土地及建物產權，地政事務所設置59公尺基線場，不僅能強化內部儀器校正作業，也同步開放給測繪業者與相關單位使用，期能落實3級品管，提升地籍測量成果的可靠性與公信力。

    該簡易基線場設有0公尺、5公尺、23公尺、31公尺、59公尺等多個測點，並採用銦鋼尺，搭配經內政部國土測繪中心測量儀器校正實驗室辦理正式檢定的SOKKIA DX-102AC全測站經緯儀進行精密測定，作為該所外業測量每月例行校正的標準場地。

    地政事務所為確保儀器能精準測量放樣，依規定訂定簡易校正計畫，定期辦理測量儀器定心、定平、距離與角度校正，並搭配光學對點器及標桿組等相關設備檢測，透過「測量儀器校正服務網」可即時比對與輸出校正成果。另外，除每月例行檢測，測量儀器也至少每3年送交國家度量衡標準實驗室或TAF認證機構辦理正式檢校，確保儀器精度與數據正確性。

