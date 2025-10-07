讚國軍花蓮救災「帥翻」 許美華：這是台灣最需要的正能量

許美華表示，這次花蓮救災行動，最讓人驚喜的收穫，除了來自四面八方的鏟子超人外，就是救災國軍得到前所未有的目光和掌聲。台灣國軍在這次救災行動，展現了陽光、積極、樂觀的形象，正是台灣現在最需要的正向能量。（圖擷自「hsiu_0323」Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流重創光復鄉，許多「鏟子超人」前往災區救助，國軍也加入救災。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，這次花蓮救災行動，最讓人驚喜的收穫，除了來自四面八方的鏟子超人外，就是救災國軍得到前所未有的目光和掌聲。台灣國軍在這次救災行動，展現了陽光、積極、樂觀的形象，正是台灣現在最需要的正向能量。

許美華今於臉書發文，「今天很多人都被一個瘋傳影片帥到，我也是。」一群救災國軍結束工作離開的時候，跟站在路邊揮手的小女孩一一擊掌，一位軍人酷酷的把軍帽戴在小女孩頭上送給她，女孩一臉燦笑。其實，不只這個畫面，最近河道上瘋傳各種災民、志工熱烈為救災國軍拍手感謝的影片，還有災民、鏟子超人跟國軍擁抱擊掌互相打氣的畫面。

許美華指出，「每次刷到這些畫面都忍不住內心吶喊，這就是台灣現在最需要、軍民不分彼此、互相支援、信任的團結力量。其實，每次的重大天災現場，國軍都是身先士卒的救難尖兵，雖然他們都是身負責任執行任務，但國軍一直沒有得到他們該有的肯定，我們一直欠他們大大的感謝。」

許美華坦言，「很久沒有這個機會，直到這次花蓮光復現場。」這次光復災變雖然讓人傷心，但也意外創造出全民團結救災的機會，也讓我們終於有機會好好跟國軍說謝謝。

之前台灣國軍的形象從來沒有像現在這樣，穿著軍服的官兵開始感受到被尊敬的感覺。

政府要好好把握這樣的契機，繼續增加國防預算，提高國軍薪資福利，同時提升戰備與戰力，把台灣國軍的驕傲感、光榮感建立起來。

許美華直指，一個國家的軍人受到多大的尊敬，就代表人民的向心力指數，也代表這個國家抵禦外侮的戰鬥能力。而國軍，永遠是混亂局勢中的重要安定力量！在這次救災現場的每一位國軍身上，展現的正是守護台灣的能量和精神。大感謝國軍扛起花蓮光復災區的救援重任，謝謝每一位在前線、在後方、在救災現場的國軍弟兄姊妹們！

