為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鄉土教學走讀微旅行受歡迎 宜蘭市壯二鎮安廟辦40場次

    2025/10/07 09:27 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭市壯二鎮安廟辦理40場次「鄉土教學走讀微旅行」，很受學生歡迎。（鎮安廟提供）

    宜蘭市壯二鎮安廟辦理40場次「鄉土教學走讀微旅行」，很受學生歡迎。（鎮安廟提供）

    「宜蘭是一座大型戶外教室。」宜蘭市壯二鎮安廟與宜蘭縣政府合作，推出「壯二鎮安廟鄉土教學走讀微旅行」，即日起至11月底，每週安排4場次宜蘭市國中小學走讀活動，讓師生走出校園，體驗在地人文風情，也能更進一步深化對家鄉的人文關懷。

    壯二鎮安廟主委謝國興說，這項活動於9月底展開，將一直辦理到11月底，每週二與週四上、下午各有一場次，共有10個星期40場次的活動，很感謝縣政府支援導覽員協助解說，預計吸引800名師生參加，舉辦走讀活動是希望讓學生認識宜蘭在地文化，瞭解先民開拓史，也提供導覽與體驗課程豐富學習。

    「宜蘭是一座大型戶外教室。」擁有豐富人文歷史與地理景觀，走讀行程也相當豐富，包括鎮安廟導覽解說、鐵路高架橋墩彩繪步道健行、宜蘭濁水溪治水工事竣工紀念碑、舊蘭陽大橋、蘭陽溪東津堤岸、舊守橋衛兵塔台、自記式水位風針塔等等。

    宜蘭縣政府表示，鎮安廟一直是壯二地方重要的信仰中心，每年農曆11月舉行古公三王聖誕祭典（含健行及過火），廟埕不僅是信仰聚落，也是文化教育的據點，這次與社區合作將廟宇文化、鐵道彩繪步道、河川治水史蹟等串聯，讓國中小學生及居民透過視、聽、觸等多元感官，深入體驗蘭陽地方歷史與文化軌跡，培養在地認同感。

    謝國興表示，學校和地方在地資源合作，規劃具在地特色的課程與走讀路線，讓學生走出課室，在廟埕巷弄與文化場域中學習，不僅提升學生的學習興趣，也是很難得的體驗。

    宜蘭市壯二鎮安廟辦理40場次「鄉土教學走讀微旅行」，很受學生歡迎。（鎮安廟提供）

    宜蘭市壯二鎮安廟辦理40場次「鄉土教學走讀微旅行」，很受學生歡迎。（鎮安廟提供）

    學生走讀活動也到鐵路高架橋墩彩繪步道參觀，了解步道由來與地方特色。（鎮安廟提供）

    學生走讀活動也到鐵路高架橋墩彩繪步道參觀，了解步道由來與地方特色。（鎮安廟提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播