鄉土教學走讀微旅行受歡迎 宜蘭市壯二鎮安廟辦40場次

宜蘭市壯二鎮安廟辦理40場次「鄉土教學走讀微旅行」，很受學生歡迎。（鎮安廟提供）

「宜蘭是一座大型戶外教室。」宜蘭市壯二鎮安廟與宜蘭縣政府合作，推出「壯二鎮安廟鄉土教學走讀微旅行」，即日起至11月底，每週安排4場次宜蘭市國中小學走讀活動，讓師生走出校園，體驗在地人文風情，也能更進一步深化對家鄉的人文關懷。

壯二鎮安廟主委謝國興說，這項活動於9月底展開，將一直辦理到11月底，每週二與週四上、下午各有一場次，共有10個星期40場次的活動，很感謝縣政府支援導覽員協助解說，預計吸引800名師生參加，舉辦走讀活動是希望讓學生認識宜蘭在地文化，瞭解先民開拓史，也提供導覽與體驗課程豐富學習。

「宜蘭是一座大型戶外教室。」擁有豐富人文歷史與地理景觀，走讀行程也相當豐富，包括鎮安廟導覽解說、鐵路高架橋墩彩繪步道健行、宜蘭濁水溪治水工事竣工紀念碑、舊蘭陽大橋、蘭陽溪東津堤岸、舊守橋衛兵塔台、自記式水位風針塔等等。

宜蘭縣政府表示，鎮安廟一直是壯二地方重要的信仰中心，每年農曆11月舉行古公三王聖誕祭典（含健行及過火），廟埕不僅是信仰聚落，也是文化教育的據點，這次與社區合作將廟宇文化、鐵道彩繪步道、河川治水史蹟等串聯，讓國中小學生及居民透過視、聽、觸等多元感官，深入體驗蘭陽地方歷史與文化軌跡，培養在地認同感。

謝國興表示，學校和地方在地資源合作，規劃具在地特色的課程與走讀路線，讓學生走出課室，在廟埕巷弄與文化場域中學習，不僅提升學生的學習興趣，也是很難得的體驗。

學生走讀活動也到鐵路高架橋墩彩繪步道參觀，了解步道由來與地方特色。（鎮安廟提供）

