向花蓮救災志工致敬 卓榮泰盼以最快方式籌措經費投入

行政院長卓榮泰。（資料照）

針對花蓮災後重建，在野黨盼行政院另提特別條例因應。對此，行政院長卓榮泰今回應此議題前，先向赴花蓮救災感染敗血症不幸離世的志工朋友表達遺憾與最高慰問，並呼籲所有志工一定要做好自身保護。他也強調，行政院的立場是希望能最快、最有效率，若能以現行「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」修正或追加，是最快的，但也未排除其他任何方式。

立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對花蓮救災議題進行回覆。

卓榮泰表示，首先，他要對一位在桃園的志工朋友，是一個挖土機老闆，在前往花蓮幫助災區民眾清除淤泥、恢復家園時，感染敗血症不幸離世，他表示非常遺憾，也會予以最高慰問，並再次拜託所有志工朋友們，若前往花蓮災區，一定要做好自身保護工作，同時必須到志工的登記服務點去做所有的行前瞭解。

卓榮泰指出，他也再次要求當地無論是中央或地方的醫療服務站，要提高各種服務，只要志工朋友們在協助的工作過程當中，有絲毫身體不適或皮肉受傷，一定要儘快到醫療服務站進行有效防治，希望這個不幸的事件不要再發生。「這位志工已成為救災英雄，我們表示致敬，也表示感謝。」

卓榮泰說，也因為如此，行政院的立場是希望能用最快、最有效率的方式，而且能夠妥適計算出災後復原所有的經費，若能夠透過現行的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」予以修正或追加，那是最快的，但行政院從未排除任何方式。

卓榮泰強調，只要大家和國會認為哪個方式最快、最好，馬上就可以用，行政院也樂於討論，但還是一個原則，儘快的讓災區恢復生活秩序，「我們必須用最快的效率和最快的時間，把所有的經費籌湊完畢，全力投入。」

