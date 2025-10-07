宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波幫助擺脫疼痛

台中慈濟醫院復健醫學部醫師張欽凱表示，體外震波治療可有效改善「媽媽手」。（慈濟提供）

60歲許姓女子在宮廟擔任會計逾30年，數鈔票是日常工作，雙手曾罹患腕隧道症候群，不料，農曆春節香客雲集，數鈔數到手軟，結果又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛，再次就醫。台中慈濟醫院復健醫學部醫師張欽凱考量病人無法暫停工作，採用體外震波治療優先處理疼痛，一段療程後逐漸好轉。

許女表示，春節期間，信眾到廟裡拜拜，捐香油錢，致點鈔工作量暴增，偏偏點鈔機故障，需用雙手一張張數錢，手腕與大拇指疼痛感愈來愈明顯，服用止痛藥也未緩解，反而愈發劇烈。

復健醫學部醫師張欽凱檢查發現，許女雙手大拇指肌腱明顯發炎，診斷為「狹窄性肌腱滑膜炎」，俗稱「媽媽手」，其他手指關節也有發炎情況，顯示其手指與手腕過度使用，提醒許女必須讓雙手充分休息，以免病情反覆發作。

張欽凱指出，家庭主婦、美容美髮業、手搖飲店員、廚師及需要反覆運用手部力量的運動員，都是「媽媽手」高風險族群。初期病人透過冰敷、適度休息，多能逐漸復原，但若疼痛持續不退就需進一步治療。

許女因工作責任感強，短時間內無法停工，張欽凱評估後建議採用體外震波治療，俗稱「骨震波」，先處理疼痛問題再配合生活調整。張欽凱說，體外震波治療原理是以低能量作用於患部，透過干擾神經傳導及促進身體釋放鎮痛物質，減輕慢性疼痛。同時，震波能量可分解肌腱內鈣化物，促進微血管生成、改善血液循環，幫助軟組織修復與再生。

張欽凱補充，體外震波治療常用於足底筋膜炎、網球肘、五十肩等肌筋膜疼痛，及鈣化性或慢性肌腱炎。不過，急性發炎或感染、凝血功能異常、孕婦和青少年靠近生長板部位，則不適合。

許女經6次療程，疼痛即明顯減輕，張欽凱指出，體外震波屬自費項目，通常3到5天治療一次，療程次數依患部狀況而定，治療後可能出現輕微紅腫，冰敷即可，並提醒患者即使症狀改善不代表完全痊癒，仍須注意日常生活中的不良姿勢，避免復發，強調適度休息、工作時分段活動手部，才是長久維持健康的關鍵。

台中慈濟醫院復健醫學部醫師張欽凱為患者進行體外震波治療，改善手指與手腕疼痛。（慈濟提供）

台中慈濟醫院復健醫學部醫師張欽凱為患者進行體外震波治療。（慈濟提供）

