光復災區一站式平台今開張 災民5分鐘不到辦妥︰準備功夫很好

光復災區一站式服務平台今上午8點開張，最早來的陳姓老翁7點就到，他笑說︰「早點來辦、回去還有事要做」，不到5分鐘就辦好的林姓鄉民也說︰「準備的功夫很好」。

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，中央家園支持慰助金3方案合計每戶35萬元，採取「主動訪查、直接匯入」方式，由行政院跨部會團隊入村核對資料，災民除到服務站排隊申請，也可在家等候訪查、完成領取程序。

一站式平台整合多項中央支援措施，涵蓋家園支持與修復、生活支援與安置、農業與農機補助、金融貸款協助、原住民族及社會支持、環境清理與公共設施修復等服務。

例如提供家園清理及復原為支持及慰助金15萬元與房屋修復慰助金20萬元；短期安置旅宿免費入住與每月最高1萬9千元租金補貼；農田復原補助每公頃10萬元、農機補助最高72萬元等多元服務，後續將依災區需求彈性調整。

一站式服務平台今上午8點開張，上午7點就有10多位災民到場等待，最早來的陳先生笑說，想趕緊辦完手續，回家還很多事情要做，第一批辦完、申請前後不到5分鐘就完成手續的林姓老翁表示很好，這樣很快。

同樣是最早一波到場的陳小姐指出，想問問車輛毀損怎麼申請?她是從網路（手機）看到消息，聽到「賴清德說的」。

工程會主委陳金德上午到場掌握現場情況，他說明災區居民只要條件符合，原則上今天核對沒問題、明天就會撥款，一切會從速；如果這幾天沒空來也沒關係，各部會編組8隊分頭下村里逐一訪查，預算執行到明年底，一站式平台12日結束後，會持續委請鄉公所、村長繼續服務，一定找到災民，災民權力不會受損。

陳金德指出，原則上只要在紅色警戒範圍內的受災戶，都是權力申請，警戒區外的住戶若有居住、受損事實，將委請村長實際訪視與確認，目前造冊名單近1800戶，若有個案會另外認定。

