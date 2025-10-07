為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    跟上「短影音」潮流 雲林拍88部讓學生大膽開口說英語

    2025/10/07 09:07 記者黃淑莉／雲林報導
    水燦林國小拍攝《尊重讓我們心更近》。（擷取自水燦林國小影片）

    響應中央2030雙語政策，雲林縣至本學期共有13所雙語學校，聘任124名外籍英語教師，這次有11校配合教育部雙語生活化計畫拍攝88部英語創意短影音，主題涵蓋地方文化、特產、景點、美食、防災及品德教育等，師生的腳本創意讓成大教授豎起大拇指讚賞。

    縣府教育處指出，學校拍攝的短影音腳本由老師、學生共同創作，縣府特別邀請成大、師大教授協助審修，讓劇本符合英語教學脈絡，又兼顧影音效果，前後審查3次才完成定稿，教授對師生很讚許，有的學校只有學生演出，也有學校師生及外師都入鏡，拍攝部分有學校引進專業團隊拍攝。

    教育處表示，學校外籍教師協助挑選學生熟悉的單字與句型，引導他們用英語練習符合情境的口語表達，內容貼近生活，淺顯易聽懂，讓學生在日常中自然開口說英語，提升學習興趣。

    拍攝主題琳琅滿目有介紹在地特產，例如古坑國中小國小部《橙果野餐派對，凍吃》、《咖啡巴拉教你做肥皂》；地方文化及生態，有水林國中《樹隙光舞-水林鄉的黃金蝙蝠》、東仁國中《掌中乾坤-布袋戲操偶介紹》、斗六國中《時光斗六：老街．老味道》、虎尾國小《糖廠The Sugar Factory》；品德教育，例如土庫國小《被遺忘的一封-誠信》、水燦林國小《尊重讓我們心更近》。

    教育處表示，88部影片都已完成並分送到縣內各校，結合課程播放，目前也有22部影片上傳到YouTube，民眾可上網觀看。

    虎尾國小《糖廠The Sugar Factory》。（擷取自虎尾國小影片）

