新北動保處嚴守動物福祉 11月前完成轄內17間動物科學應用機構稽查

稽查委員觀察動物作息及飼養環境。（動保處提供）

實驗動物的福祉不僅是道德考量，更攸關科學研究成敗。新北市動物保護防疫處攜手農業部學者，預計於11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查，嚴格把關實驗動物的生活品質與福祉，確保研究結果可信，也讓民眾使用相關產品時更安心。

動保處長楊淑方指出，台灣常見實驗動物包括小鼠、大鼠、天竺鼠、兔、豬、狗、魚與雞等。為提升照護品質，要求各機構設置「實驗動物照護委員會」（IACUC），落實「3R原則」（替代、減量、精緻化），並確保研究人員妥善管理疼痛、提供獸醫照護及維護環境品質。稽查時亦會以分貝計與溫度計偵測噪音與氣溫，避免干擾動物行為與實驗結果。

動保檢查員曾楪家表示，曾有生技公司因缺乏環境豐富化設計、與小鼠互動不足，導致動物長期緊迫，藥效與基因數據異常，研究結果無法複製，被評為「較差」等級並列入優先稽查；相較下，另一家藥品顧問公司提供兔子草屋與社交空間，營造友善環境，不僅減壓促進健康，也讓研究數據更穩定，獲「良」等評價。

楊淑方說，歐盟、美國國家衛生院及我國農業部、教育部等單位皆將3R原則納入科研審查及補助標準。實驗動物雖無法言語，卻以生命支持人類醫療每一步突破。唯有尊重牠們的感受與需求，研究成果方能更精準、更具人道價值，新北將持續推動動物福祉管理，打造尊重生命、科學為本的永續研究環境。

動檢員實地訪查時，監測紀錄實驗鼠房音量分貝。（動保處提供）

實驗動物環境豐富化用品，如：紙屋、木條和草團。（動保處提供）

稽查委員查看動物舍飼養紀錄資料，注意氣溫和濕度是否舒適恆定。（動保處提供）

