    首頁 > 生活

    國慶晚會9日在台中 綜藝天王天后再現「鑽石舞台」

    2025/10/07 08:43 記者蘇孟娟／台中報導
    國慶晚會9日在台中，邀綜藝天王天后再現「鑽石舞台」。（圖：市府提供）

    今年國慶晚會在台中舉行，10月9日將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，台中市曝晚會以「中華民國」、「台灣味」、「台中Style」為三大主軸，邀請綜藝天王、天后胡瓜、陽帆、白冰冰、葉璦菱雙王雙后領銜，搭配金曲獎歌手，重現「鑽石舞台」，齊聚超強卡司祝賀國家生日快樂。

    台中市長盧秀燕表示，今年國慶晚會睽違8年重返台中圓滿戶外劇場舉行，台中全力以赴邀請眾多大咖跨界攜手演出，由綜藝天王、天后胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱雙王雙后領銜，搭配金曲獎客語歌手羅文裕、金曲獎原住民歌手舞思愛、跨國組合的ADOGA阿逗仔樂團，以及全球僑生歌唱大賽冠軍葉恩琦等實力唱將。

    此外，還有九天民俗技藝團、臺灣特技團、震樂堂、戊己劇團、台中市交響樂團、青年高中表演藝術科、台中少年兒童合唱團等，並由重金屬勁旅血肉果汁機與嘻哈天團玖壹壹首度同台壓軸演出，台中style保證精采。

    其中更打造「台灣味」經典秀，有獲封為模王及小費玉清的林俊逸、孔鏘大樂隊與「巨星彩蛋」嘉賓同場獻藝，最後以在地新聲代混搭嘻哈大天團的「台中Style」嗨翻全場，邀請各地民眾一起來到台中祝福國慶圓滿、天佑台灣。

    市府指出，晚會除了歡迎歸國僑胞共襄盛舉，會場特別規劃觀眾區約3500席，無需事先索票，9日下午4時30分開放民眾免費入場，若場內座位已滿，文心森林公園內近大墩七街處設有第二轉播現場，以400吋超大螢幕同步轉播晚會精彩節目，效果一樣熱鬧精彩。

    為維護晚會現場安全，當天上午8時至10月10日0時，文心森林公園全域禁飛無人機，圓滿戶外劇場入場前需接受安檢，禁止攜帶超過40*40*40公分的背包及自拍棒、腳架或長柄雨傘。

