    首頁 > 生活

    老牌台東鯉魚山新觀法 4K即時影像鳥瞰城市海景

    2025/10/07 08:32 記者黃明堂／台東報導
    台東市鯉魚山即時影像一覽市區及海景。（記者黃明堂翻攝）

    台東市鯉魚山即時影像一覽市區及海景。（記者黃明堂翻攝）

    台東市鯉魚山是登高鳥瞰市區的老牌景點，運動兼賞景，是不少市民的生活日常，但也有很多在地人或遊客未曾到過此處，台東縣政府發展智慧觀光，在鯉魚山架設的即時影像系統上線，民眾只要透過網路即可隨時欣賞鯉魚山視野下的山海風光，感受台東的悠閒氛圍與自然美景。

    臺東縣政府交觀處表示，鯉魚山位於市中心，不僅是市民休憩的好去處，也是外地旅客觀賞太平洋及綠島遠景的絕佳地點，此處所即時影像上線，將提供24小時不間斷的視覺饗宴，並結合觀光資訊，期盼成為推廣台東觀光的新亮點。民眾可透過「台東觀光旅遊網」或台東縣交觀處YouTube頻道「Amazing Taitung 台東就醬玩」觀賞，連線欣賞鯉魚山的即時影像，感受山海相依的療癒魅力。

    縣府表示，即時影像除了方便旅客即時掌握天候與景色，也有助於推廣地方特色，讓更多人透過網路確認即時天氣「先看再走」，進一步規劃旅程。同時，對於在外縣市工作的台東子弟，更是一個連結故鄉的溫暖窗口。

    縣政府表示，目前已在縣內架設10支即時影像，地點分別位於鯉魚山、南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽以及多良車站等處，皆為熱門的觀光亮點。這些即時攝影機群，將美麗的海岸線、稻浪景致與世人分享，期望透過提供高品質線上遊覽體驗的創新運用，讓更多人看見臺東之美，也提升觀光旅遊號召力。

