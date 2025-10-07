為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「重機超人」台灣隊集結馬太鞍溪 水利署號召趕工清堰塞湖

    2025/10/07 08:14 記者黃旭磊／台中報導
    江豐營造疏濬機具持續在馬太鞍溪河道清淤。（ch_09_01提供）

    「重機超人」台灣隊集結在馬太鞍溪河床，全力趕工清淤，包括台中營造商江豐營造專做水利整治，15台鉸接式牽引車（Volvo A40G）號稱「重型大怪獸機具」日夜為河道清淤，另包括全台最大吊車公司啟德機械起重工程、全球最大的土方設備製造商 Catpillar（卡特彼勒，簡稱CAT），在台團隊中華機械團隊也在河床補給維修，民眾大讚「謝謝重機超人。」

    水利署中區水資源分署表示，江豐營造曾在草屯鳥嘴潭施作人工湖，有大型動能關節車，單次可處理20-25噸土方，量能是一般卡車3倍，循緊急採購程序協調董座蘇献淳趕往花蓮救險，蘇董立即派車趕往。

    江豐營造陳姓工程師說，江豐重機隊於9月28日，從台中出發走南迴公路抵達馬太鞍溪河床，持續以D8T（履帶式推土機）等重型大怪獸機具，協清清運河道砂石黑泥。

    由於怪手機具日夜趕工，油管消耗品高溫發生爆油管意外，中華機械團隊出動CAT維修技師，直接在河床維修機具。

    中華機械團隊李姓工程師說，師傅你們大膽挖，有事我們不耽誤白天救災工程，挑燈夜戰漏夜修理故障機具，隔天讓清淤工程持續進行。

    中華機械團隊在馬太鞍溪河道待命維修。（lee_1229提供）

