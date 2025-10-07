為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「砂砱」轉為3D列印生態礁 投放澎湖2海域試驗

    2025/10/07 07:56 記者洪定宏／高雄報導
    「砂砱3D生態礁」投放澎湖海域試驗。（海委會提供）

    「砂砱3D生態礁」投放澎湖海域試驗。（海委會提供）

    由海洋委員會補助，成功大學及農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心攜手推動「循環澎湖」方案，歷經1年研測，開發團隊以低碳「循環漿體技術」將澎湖「砂砱」（死亡珊瑚碎屑）轉化為3D列印的循環生態礁，稱為「砂砱3D生態礁」，已在澎湖兩處海域投放六組不同造型的礁體，進行生態復育試驗。

    海委會表示，透過「海洋科技專案補助計畫」，由成功大學執行的「打造澎湖永續循環之島-海洋碳酸鈣創新應用研發與場域試驗計畫」，以仿生設計研發「砂砱3D生態礁」，打造多孔隙結構，為珊瑚附著與魚群棲息創造新生棲地，並將海洋碳酸鈣（牡蠣殼），進一步轉化為生態水族應用，縮小仿生設計，開發出用於觀賞及研究的珊瑚復育基座。

    計畫主持人劉舜仁教授指出，兼具結構強度與仿生特性的多孔隙模組，可依據不同海底地形與生態需求自由組合，將對該計畫種植的珊瑚苗進行長期監測。這項計畫從早期資源調查、漿體實驗、社區共創到生態礁列印研究，讓材料不只是工程媒介，透過不斷測試與修正，使廢棄物轉化為循環材料。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播