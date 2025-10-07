「砂砱」轉為3D列印生態礁 投放澎湖2海域試驗

「砂砱3D生態礁」投放澎湖海域試驗。（海委會提供）

由海洋委員會補助，成功大學及農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心攜手推動「循環澎湖」方案，歷經1年研測，開發團隊以低碳「循環漿體技術」將澎湖「砂砱」（死亡珊瑚碎屑）轉化為3D列印的循環生態礁，稱為「砂砱3D生態礁」，已在澎湖兩處海域投放六組不同造型的礁體，進行生態復育試驗。

海委會表示，透過「海洋科技專案補助計畫」，由成功大學執行的「打造澎湖永續循環之島-海洋碳酸鈣創新應用研發與場域試驗計畫」，以仿生設計研發「砂砱3D生態礁」，打造多孔隙結構，為珊瑚附著與魚群棲息創造新生棲地，並將海洋碳酸鈣（牡蠣殼），進一步轉化為生態水族應用，縮小仿生設計，開發出用於觀賞及研究的珊瑚復育基座。

計畫主持人劉舜仁教授指出，兼具結構強度與仿生特性的多孔隙模組，可依據不同海底地形與生態需求自由組合，將對該計畫種植的珊瑚苗進行長期監測。這項計畫從早期資源調查、漿體實驗、社區共創到生態礁列印研究，讓材料不只是工程媒介，透過不斷測試與修正，使廢棄物轉化為循環材料。

