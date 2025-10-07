南投國慶焰火 汽、機車停車資訊一次看

南投縣首辦國慶焰火，縣府在中興新村舊監理站等地規劃機車停車位。（記者張協昇攝）

南投建縣以來首辦國慶焰火，即將於10月10日週五晚間8點舉行，縣府除規劃6289個小型車停車位外，也在南投市華陽路西側、振興堤防及中興新村舊監理站3個地方規劃機車停車區，可停放2000輛機車，方便機車族欣賞焰火。

縣政府指出，國慶焰火將於國慶日晚間8點起至8點40分，於南投市貓羅畔施放，設於南投縣會展中心的主會場周邊道路，中午12點起將實施交通管制，進入活動會場或焰火觀賞區需搭乘接駁車至接駁點，並經由徒步方式進入。另為減少壅塞，國3南投交流道國慶日中午12點起也將封閉，請改道至中興及名間交流道，散場時若遇回堵，交通單位將實施間歇性管制改道。

縣府並於草屯環鴻安輪廠與草鞋墩觀光夜市、名間豬事文化園區與欣美園區、南投市南崗工業區與中興新村規劃6處大型停車場，提供接駁車將民眾接駁至會場周邊接駁點。另在德興棒球場、中興新村牌樓旁U字型道路、內轆溪停車場、南投轉運站用地、南投縣府周邊及多所國中小學也都規劃停車位。

至於機車停車位有3處，位於南投市華陽路西側（中華路起至華陽路755巷止）可停放1000輛機車，建議由中華路進入華陽路；國道3號下方振興堤防可停放900輛機車，由中興路軍功橋頭全國加油站旁小巷進入；中興新村舊監理站可停放100輛機車

南投縣首辦國慶焰火，縣府在振與堤防規劃機車停車位，沿途設有指示標。（記者張協昇攝）

南投縣國慶焰火機車停車區位置圖。（南投縣政府提供）

南投國慶焰火汽、機車停車場及車位數一覽表。（南投縣政府提供）

