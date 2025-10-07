為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今起至週五各地晴熱 吳德榮：哈隆颱風侵襲日本機率低

    2025/10/07 08:25 即時新聞／綜合報導
    吳德榮稱，最新歐洲系集模式模擬圖（左）與最新路徑潛勢預測圖（右）皆顯示，哈隆颱風將在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本機率低，距離台灣遙遠無影響。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署表示，今天（7日）台灣東北部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明（8日）起至週五（10日）各地仍晴熱；哈隆颱風將在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本的機率降低。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（6日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，今晚起北海岸、東半部偶有零星降雨的機率。

    吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天至週五台灣東側水氣略增，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；北台高溫微降、其他各地白天仍偏熱。

    吳德榮稱，週六（11日）至下週一（13日）各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

    吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬圖與最新（7日2時）路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風將在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本的機率並不高；雖然強度逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣遙遠無影響。

