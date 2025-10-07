10/07 各報重點新聞一覽

立法院國民黨團欲修法增加直轄市、縣市政府副縣市長人數；內政部表示，增加一位直轄市副市長每年約增加七百萬元支出、每增加一位副縣市長每年約增加五百萬元支出。（資料照）

自由時報

國民黨擬惡修地制法 增設副縣市長 恐年燒近億納稅錢

立法院國民黨團將「地方制度法部分條文修正草案」列為本會期優先法案，欲增加直轄市、縣市政府副縣市長人數。若依照國民黨立委陳玉珍及李彥秀版本通過，非直轄市部分，將增加十六位副縣（市）長；直轄市的桃園市、台南市可以增加一位副市長，每年國庫至少多花費近億元。

提供帳戶助詐團洗錢99萬未遂 職籃啦啦隊女孩「闕闕」 判刑3月

台灣職業籃球大聯盟台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」，因將其名下銀行帳戶提供給詐騙集團收取九十九萬餘元騙款，「闕闕」還依詐團指示企圖將帳戶內金額轉帳購置虛擬貨幣洗錢，因銀行控管而未得逞，桃園地院依違反洗錢防制法將她判處有期徒刑三月，得易服勞役，併科罰金三萬元，緩刑二年。

仿頭文字D封路 找妹仔觀賽助興 速克達競速飆車 警逮10人送辦

廿七歲鄭姓男子利用LINE群組號召愛騎速克達的同好飆車競速，路線從新北市鶯歌走環河路線經過樹林，終點定在土城，賽事安排模仿動漫「頭文字Ｄ」，過程中甚至派人封路，不讓其他用路人經過，嚴重影響交通。新北市警察局交通大隊蒐證後報請新北地檢署指揮偵辦，警方兵分多路逮獲鄭男與九名車手，除依公共危險等罪嫌送辦外，還開出四十六張罰單，金額超過四十一萬元。

聯合報

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

原駐守金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，上個月已完成將全營主力後撤至澎湖的移防任務，進駐當地西嶼牛心灣營區；美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。

諾貝爾醫學獎 美日3學者獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主六日揭曉，美國系統生物研究所學者布朗柯、美國生物科技公司索諾馬生醫顧問藍斯德爾、日本大阪大學教授坂口志文共獲殊榮，表彰其對周邊免疫耐受的相關發現。

中國時報

空軍初教機案 有望復活

賴政府已訂出至2030年國防支出在GDP占比將達5％，國防預算成長幅度驚人，過去因預算排擠而擱置的建案有機會復活，空軍初教機案即為一例。軍方官員透露，現役T-34初教機已老舊，沒理由不更換，但是採自製、租賃或外購，內部各有主張，2026年國防預算已來不及納入，但2027或2028年可望編列「初教機建案」預算，至於是自製或租、購，有待國防部呈報由賴清德總統拍板定案。

花蓮光復鄉公部門復班 7校實體復課

昨天是中秋節，家家戶戶團圓賞月，受到堰塞湖溢流重創的花蓮縣光復鄉民眾，多數人無法烤肉，少數家戶在克難環境下，以手電筒當照明，在家門口烤肉，他們苦笑著說，「烤肉不是慶祝中秋節，是慶祝土都挖光了！」中秋連假結束後，全鄉公部門7日恢復上班、學校也恢復上課，其中7所國中小學實體復課，僅光復商工先採線上授課，至13日起實體上課。

