為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東北風報到！ 北台灣有局部短暫雨 中南部高溫上看36度

    2025/10/07 06:43 即時新聞／綜合報導
    今日東半部高溫31至32度，西半部34至35度，其中新竹、苗栗、台中及台南有可能出現36度左右高溫。（資料照）

    今日東半部高溫31至32度，西半部34至35度，其中新竹、苗栗、台中及台南有可能出現36度左右高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（7日）由於東北風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨機率，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，預測東半部高溫31至32度，西半部34至35度，其中新竹、苗栗、台中及台南有可能出現36度左右高溫，民眾從事戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地的低溫約25至27度。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週三（8日）至週五（10日）受到東北風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台、澎、金、馬低溫25至27度；西半部高溫約32至34度，東半部高溫31至32度，澎、金、馬高溫30至32度。

    週六（11日）至下週一（13日）環境風場轉為偏東風，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台、澎、金、馬低溫24至27度；西半部高溫約33至34度，東半部高溫31至32度，澎、金、馬高溫30至32度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    30 ~ 37 30 ~ 38 32 ~ 37 28 ~ 35

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播