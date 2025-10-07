東北風報到！ 北台灣有局部短暫雨 中南部高溫上看36度

今日東半部高溫31至32度，西半部34至35度，其中新竹、苗栗、台中及台南有可能出現36度左右高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今日（7日）由於東北風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨機率，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，預測東半部高溫31至32度，西半部34至35度，其中新竹、苗栗、台中及台南有可能出現36度左右高溫，民眾從事戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地的低溫約25至27度。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週三（8日）至週五（10日）受到東北風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台、澎、金、馬低溫25至27度；西半部高溫約32至34度，東半部高溫31至32度，澎、金、馬高溫30至32度。

週六（11日）至下週一（13日）環境風場轉為偏東風，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台、澎、金、馬低溫24至27度；西半部高溫約33至34度，東半部高溫31至32度，澎、金、馬高溫30至32度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 30 ~ 38 32 ~ 37 28 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法