獨家》赴花蓮救災8天受傷感染 桃園挖土機老闆中秋夜不治

桃園市挖土機公司業者林鴻森載運小山貓前往花蓮救災，卻不幸因受傷感染引發敗血症，昨晚宣告不治，家人於中秋團圓夜將遺體載回家門前與老母及親友淚別。（林奕華提供）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流造成重大傷亡，來自全國各地義工、「鏟子超人」湧進災區協助災民清理家園，志工們的熱血感動無數人；曾前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森不幸卻因被刺傷感染引發敗血症，經轉送林口長庚醫院宣告不治，昨晚本應是舉家團聚的中秋夜，悲慟不已的家屬將遺體載返巡視公司後「回家」與親友淚別。

這是花蓮光復鄉重災首度傳出義工因救災受傷感染而死亡案，不幸往生的是住在桃園市蘆竹區的48歲挖土機行老闆林鴻森；禮儀公司業者林奕華轉述家屬說法說，林鴻森因自身經營挖土機等工程機械，馬鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復鄉的次日，就與侄子各開1輛貨車載運2台救災利器「小山貓」趕赴花蓮馳援，林的姪子連續投入救災6天後返回，林則咬牙持續救災，期間因左腳被刺傷腫脹，到了投入救災第8天身體難以負荷，自行打電話叫來救護車將他送往門諾醫院治療。

林轉述說，林鴻森在門諾醫院診察發現是傷口受到感染，醫院給予治療後狀況穩定，然而左腳感染部位仍然腫脹，家屬與院方協調後，於本月4日將林轉回位於桃園市龜山區的林口長庚醫院持續治療，轉院途中林鴻森始終意識清楚，但到了林口長庚醫院從救護車下擔架換入病床時，就突然陷入昏迷，院方雖積極治療，卻因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，於昨晚中秋夜宣告不治。

林鴻森的一子一女在醫院往生室跪別父親後，安排禮儀公司將父親接返其經營的挖土機公司最後巡場，之後將遺體送回家門前，在中秋團圓夜與家人與親友最後告別，尤其林鴻森的母親白髮人送黑髮人、悲痛地呼號兒子名字，更讓親友街坊忍不住拭淚，大嘆本來人好好地出門救災，十幾天後才回家卻成了冰冷遺體。

林奕華也在臉書發文悼念：「林老闆用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為我們心中永遠的英雄。」

林鴻森家屬安排讓禮儀公司載著遺體返回挖土機停放場最後巡禮告別。（林奕華提供）

禮儀公司業者林奕華於臉書發文悼念林鴻森。（圖取自林奕華臉書）

