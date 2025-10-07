為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒露節氣到 「進二退三」皆吉日 4生肖趨吉避凶迎好運

    2025/10/07 00:31 記者陳鳳麗／南投報導
    民俗專家廖大乙說，寒露這天正沖生肖屬龍的人。（記者陳鳳麗攝）

    明天是（8日）24節氣中的「寒露」，民俗專家廖大乙表示，「寒露」是轉變的開始，尤其生肖屬龍、狗、牛、羊的人更是轉運的時機，可把握「進二退三」的天時，即從今天起到寒露，以及8日寒露到10日，見天雙手合十為台灣祈福，集善念為大我，即能為自己立功德，改變運勢。

    「寒露」是第17個節氣，該節氣一到，表示季節入深秋，即將迎來冬天，露水增多，早晚也漸有涼意。廖大乙指出，季節的轉換是一次運勢的轉變，因此在秋天要迎接冬季的節氣，希望甩掉前3個季節的不順，可利用「寒露」這個節氣簡單做幾件事，即能趨吉避凶。

    廖大乙表示，「寒露」這天正沖生肖屬龍，偏沖屬狗、牛、羊的人，這幾個生肖的朋友，有宗教信仰的人，可到常去的寺廟拜拜，向神明發願要行善布施，而沒有宗教信仰的人，只要在見天的地方，雙手合十為台灣祈求風調雨順、國泰民安，集善念就能為台灣帶來好的轉變，大我變好，個人自然也跟著變順變旺。

    「進二退三皆是吉日」，廖大乙說，中秋到寒露是「進二」，國曆10月10日到寒露是「退三」，這幾天都是可以祈求轉運的好日子，因此今天起到國慶日，除了龍、狗、牛、馬4生肖，其他生肖的人也可把握吉日為自己為國家祈福，善念聚集愈多願力就愈大。

    以上為民俗說法 僅供參考

