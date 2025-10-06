烤肉木炭、瓦斯罐別亂丟 彰縣環保局教你這樣處理

烤肉後的木炭要澆水熄滅，完全冷卻後才能打包丟進垃圾車。（民眾提供）

今年10月連假多，預估將延續中秋烤肉熱潮到月底，彰化縣環保局提醒，烤完肉之後，不只要做垃圾分類，烤肉木炭、瓦斯罐這兩個「烤肉地雷」更是不能亂丟，木炭先用大量水確實澆熄並等待冷卻，再用垃圾袋打包；瓦斯罐是高壓瓶要回收，必須確認使用完畢，再獨立打包交給回收車。

環保局指出，彰化縣經過一年多來的垃圾破袋檢查，民眾對於烤肉的垃圾分類都是得心應手，但提醒民眾有兩項千萬不要亂丟，因為只要動作不確實，就會造成垃圾車火災，進而造成清潔隊員受傷。

環保局表示，以烤肉木炭來說，民眾都知道要等火滅了再裝進垃圾袋，但萬一火星復燃就非常危險，最好的作法就是直接澆水讓火熄滅，過了一個晚上等到完全冷卻，再用垃圾袋打包，交給垃圾車，以確保安全。

至於，烤肉會用到的瓦斯罐必須回收，但因是高壓瓶罐，瓶內液態燃料如果經過擠壓、摩擦，易產生火花造成爆炸。環保局表示，民眾回收前應確認已經使用完畢，且獨立打包，最好標示「內有高壓瓶」警語後，再交給資源回收車，才能確保清潔隊員的安全。

烤肉用的高壓瓶要回收前，務必先完全排空再獨立打包。（資料照，記者劉曉欣攝）

