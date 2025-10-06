好美！石門水庫清淤道路完工 2026年開放一般車輛通行

大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，全長8.4公里。（桃市府水務局提供）

經濟部水利署加速石門水庫清淤以增加庫容，同時避免清淤車輛通行造成交通衝擊，由桃園市政府水務局代辦「大嵙崁清淤輸送系統工程」新建石門水庫清淤道路，沿大漢溪打通龍潭溪洲橋至大溪武嶺橋間道路，全長8.4公里，此工程已於9月完工目前進入驗收階段，預計2026年初啟用，經地方爭取將開放一般車輛通行，協助紓解大溪、龍潭地區假日交通壓力。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸指出，水利署為讓石門水庫延壽及增加庫容，於上游興建阿姆坪防淤隧道2023年完工，每年可增加64萬噸清淤量，但目前淤泥去化外運路線使用大溪、龍潭地區既有市區道路系統，道路路幅不足，長期將造成交通負擔及居民生活安全隱憂，於是在大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，總經費26.19億元，工程於2022年10月開工。

請繼續往下閱讀...

清淤道路全長8.4公里，寬約15尺，含11公尺南北兩線道及4公尺單車道，完工後主要提供石門水庫清淤工程車通行專用，從石門水庫至大溪交流道可縮短約5公里行車距離，換算每年可增加4.1萬立方公尺淤泥清淤量，減少56萬公斤碳排放量，也可減少工程車行駛大溪、龍潭市區影響交通。

王瀚逸說，清淤道路最快明年初開放通行，市府與水利署北區水資源分署申請代管，再交由龍潭、大溪公所做為一般道路通行使用；此工程配合市府大龍門觀光廊帶計畫於清淤道路旁建造自行車道，串聯大漢溪周邊豐富景點，未來民眾可騎乘自行車，從龍潭區三坑暢遊至新北市鶯歌區，享受大漢溪水岸美好風情。

國民黨市議員李柏坊、民進黨市議員張肇良肯定此清淤道路沿途視野非常漂亮，除了期盼市府加速驗收提早開放，也因為工程花了非常多經費，兩人對於清淤道路啟用後如果只讓清淤砂石車輛通行，無形中浪費道路資源，因此樂見市府與中央協調開放一般車輛通行，以發展大龍門觀光，並紓解大溪、龍潭市區的假日交通負荷。

大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，全長8.4公里。（桃市府水務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法