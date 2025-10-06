中秋夜「氣氛經濟」當道 煙火貴3、4成照樣放！

煙火業者指出，國內煙火95%全靠進口，近年運費、原料大漲，價格比往年貴3至4成。（記者陳冠備攝）

中秋夜除了烤肉、賞月，少不了煙火點綴，但想要「放好放滿」可得先惦惦荷包。業者透露，國內煙火幾乎全靠進口，近年運費、原料大漲，價格比往年貴三至四成，但買氣不減，民眾寧可少買一盒月餅，也要讓夜空綻放繽紛煙花。

柯姓業者說，10年前一包60公分長的仙女棒只要80元，如今漲到120元，小孩最愛的火樹銀花也從20元變40元，蝴蝶炮從10元漲到30元，大型煙火「亂玉」更從800元飆到1500元，幾乎翻倍。他笑說「現在放煙火要先算成本，但中秋夜沒煙火，就少了過節味」。

他指出，早期台灣煙火製造商不少，市場占有率逾3成，如今因安全法規嚴格、廠商退場，只剩不到5％自製，9成以上得仰賴中國進口，尤其疫情後貨櫃運費從2、3萬元漲到8、9萬元，進口成本連帶暴增，「煙火也跟著通膨」。

儘管價格高漲，節慶買氣仍旺。柯姓業者說，每到中秋、春節、跨年等節日，他都會開著貨車出來擺攤，許多老顧客特地找上門，「有人一年只買這幾次，看到煙火就知道要過節了！」

他也觀察到，現在來買煙火的以親子族群為主，常見爸爸媽媽帶小孩挑仙女棒、火樹銀花等小煙火，「主要是讓孩子體驗節氣氛」。相較之下，高空煙火則成為宮廟與年輕信眾的新寵，「很多人趁廟會放煙火，也算合法又熱鬧」。

游姓民眾受訪時笑說，中秋節遇上廟會，特地花兩2千元買煙火慶祝，「貴歸貴，氣氛不能省」。他邊挑邊說，終於找到賣煙火的攤車「就像挖到寶」。

柯姓業者也提醒，購買煙火務必認明「爆竹煙火認可標籤」，代表通過國家安全檢測，能避免劣質品或私拆零售造成危險，才能玩得盡興又安全。

