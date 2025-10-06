嘉義東石海之夏 海上煙火秀超震撼

海上煙火秀吸引許多民眾前來觀看。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府舉辦2025「東石海之夏」，今晚迎來重頭戲海上煙火秀，在民眾驚呼聲與掌聲中劃下精彩句點，縣府今年安排交通管制疏導，快速疏散散場人潮及車潮，獲得民眾讚賞。

嘉義縣長翁章梁晚間參與煙火施放活動，愛心及水母造型煙火，讓現場觀眾紛紛拿起手機紀錄這難忘瞬間。

請繼續往下閱讀...

今年東石海之夏因丹娜絲颱風延期至中秋連假，樂團、歌手、藝響臺灣文化劇團、馬戲之門、小芙尼家族等演出，結合氣墊樂園與遊戲設施，打造全年齡共享的親子遊樂園。

翁章梁說，縣府舉辦商圈購物節，盼人潮帶動商圈消費，丹娜絲風災造成蚵仔損失超過四成，盼透過海之夏刺激經濟，讓業者、消費者慢慢恢復信心。

煙火秀結束後，翁章梁進駐應變中心，透過無人機即時掌握交通狀況，指揮引導車流分流，有效完成大量人車疏散，僅用1小時即順利完成。

翁章梁說，海上煙火秀結束後，因應大量的人潮疏散，今年動員大量警力，全面升級交通疏導與接駁規劃，感謝所有鄉親與遊客的熱情參與及支持，明年海之夏，不見不散。

東石海之夏壯麗煙火。（嘉義縣政府提供）

民眾觀看表演。（嘉義縣政府提供）

縣府用無人機監控散場車潮。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法