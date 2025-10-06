為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義東石海之夏 海上煙火秀超震撼

    2025/10/06 21:59 記者林宜樟／嘉義報導
    海上煙火秀吸引許多民眾前來觀看。（嘉義縣政府提供）

    海上煙火秀吸引許多民眾前來觀看。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府舉辦2025「東石海之夏」，今晚迎來重頭戲海上煙火秀，在民眾驚呼聲與掌聲中劃下精彩句點，縣府今年安排交通管制疏導，快速疏散散場人潮及車潮，獲得民眾讚賞。

    嘉義縣長翁章梁晚間參與煙火施放活動，愛心及水母造型煙火，讓現場觀眾紛紛拿起手機紀錄這難忘瞬間。

    今年東石海之夏因丹娜絲颱風延期至中秋連假，樂團、歌手、藝響臺灣文化劇團、馬戲之門、小芙尼家族等演出，結合氣墊樂園與遊戲設施，打造全年齡共享的親子遊樂園。

    翁章梁說，縣府舉辦商圈購物節，盼人潮帶動商圈消費，丹娜絲風災造成蚵仔損失超過四成，盼透過海之夏刺激經濟，讓業者、消費者慢慢恢復信心。

    煙火秀結束後，翁章梁進駐應變中心，透過無人機即時掌握交通狀況，指揮引導車流分流，有效完成大量人車疏散，僅用1小時即順利完成。

    翁章梁說，海上煙火秀結束後，因應大量的人潮疏散，今年動員大量警力，全面升級交通疏導與接駁規劃，感謝所有鄉親與遊客的熱情參與及支持，明年海之夏，不見不散。

    東石海之夏壯麗煙火。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏壯麗煙火。（嘉義縣政府提供）

    民眾觀看表演。（嘉義縣政府提供）

    民眾觀看表演。（嘉義縣政府提供）

    縣府用無人機監控散場車潮。（嘉義縣政府提供）

    縣府用無人機監控散場車潮。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播