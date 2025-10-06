為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    比暑假還熱鬧！ 小琉球連2個週六破1.3萬人次湧入

    2025/10/06 21:31 記者陳彥廷／屏東報導
    中秋連假小琉球湧進人潮，連週日返鄉潮都出現排隊，單日多達1萬人返回本島。（記者陳彥廷攝）

    中秋連假加持，再為屏東國旅熱點小琉球帶來滿滿的人潮，往返船班不斷加班開航，業者說，本週五起又是國慶連假，勢必還會再湧入人車潮。

    國旅熱點小琉球週末再度爆出大量出遊人潮，絲毫不因教師節連假已出遊的影響，週六多達1.3萬人登島，週日還有約5500人登島，前兩天就累積近1.9萬人，連島上的碼頭，也出現久違的排隊人龍，今天1天就有達1萬人離島，各家船公司不斷開航疏運。

    時逢中秋，島上原本就相當知名的各家燒肉店，生意更是好到不得了，各個沙灘及景點全部湧進人潮，由於9月27日的週六也是連假，當時的人潮比中秋連假首日還略多，都在1.3萬人的門檻，令人咋舌。

    「暑假的人都改到現在！」島上旅遊業者說，9到10月雖然有4個連假，但因為暑假是受到颱風及豪雨影響交通船不開行，因此現在的許多遊客都是當時延期的旅客，再加上中秋原本就是島上的旅遊高峰，因此才會出現比暑假還集中的人潮。

    東港碼頭的伴手禮業者則是交貨的手沒停過，業者表示，原本以為中秋大部分的民眾都會留在家就近烤肉，但顯然許多人就乾脆到島上的燒烤店「烤起來」，這個週末東港魚市場及小琉球的人潮是罕見的多，下個禮拜又是國慶，想必還會有大量人車潮。

    中秋連假小琉球湧進人潮，連週日返鄉潮都出現排隊，單日多達1萬人返回本島。（記者陳彥廷攝）

