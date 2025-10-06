為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    比鞭炮更厲害？彰化南瑤宮媽祖明年巡角遶境 指定要用「這一物」

    2025/10/06 21:44 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化彰化南瑤宮媽祖巡角遶境撒紙花，讓全場充滿驚喜。（取自林世賢臉書）

    彰化彰化南瑤宮媽祖巡角遶境撒紙花，讓全場充滿驚喜。（取自林世賢臉書）

    誰說廟會要有鞭炮才是熱鬧？彰化南瑤宮管理人、市長林世賢表示，昨天（5日）首度真人藝閣上場的巡角遶境太轟動了，民眾搶著接扭蛋，當藝閣車撒下紙花時，驚喜聲連連，許多人都說「好像參加演唱會一樣」，炒熱氣氛的效果比放鞭炮更好，明年將擴大辦理，還可以辦紙花兌換活動。

    林世賢說，南瑤宮近年來參加遶境，管委會本身不放鞭炮，昨天真人藝閣參與巡角遶境也是一樣，尤其越晚越嗨，電音搭配花車，加上古裝造型的真人藝閣，拋下來的不只有扭蛋，還有玩偶與小禮物，民眾把街頭塞爆，熱鬧程度不輸給春節。

    林世賢表示，昨晚最讓民眾驚豔的就是撒紙花，從高空撒下的紙花紛飛落地，民眾感受到非常新奇，不少人覺得好像參加了戶外演唱會，許多人建議明年擴大辦理，他認為這是非常好的點子，明年巡角遶境市區，不只要撒紙花，應該可以把紙花做變化，像是帶有圖案，或是藏著幸運符碼，可以收藏或是兌換小禮。

    林世賢說，雖然撒紙花需要清掃，但比起掃鞭炮來說，紙花的清潔比較簡單。未來也可計畫讓民眾撿紙花到南瑤宮兌換小禮物，讓撒紙花製造驚喜，又不會成為髒亂。

    彰化南瑤宮媽祖巡角遶境，讓彰化市區如同不夜城。（取自林世賢臉書）

    彰化南瑤宮媽祖巡角遶境，讓彰化市區如同不夜城。（取自林世賢臉書）

    彰化南瑤宮媽祖巡角遶境，確定明年還會有真人藝閣。（取自林世賢臉書）

    彰化南瑤宮媽祖巡角遶境，確定明年還會有真人藝閣。（取自林世賢臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播