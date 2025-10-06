比鞭炮更厲害？彰化南瑤宮媽祖明年巡角遶境 指定要用「這一物」

彰化彰化南瑤宮媽祖巡角遶境撒紙花，讓全場充滿驚喜。（取自林世賢臉書）

誰說廟會要有鞭炮才是熱鬧？彰化南瑤宮管理人、市長林世賢表示，昨天（5日）首度真人藝閣上場的巡角遶境太轟動了，民眾搶著接扭蛋，當藝閣車撒下紙花時，驚喜聲連連，許多人都說「好像參加演唱會一樣」，炒熱氣氛的效果比放鞭炮更好，明年將擴大辦理，還可以辦紙花兌換活動。

林世賢說，南瑤宮近年來參加遶境，管委會本身不放鞭炮，昨天真人藝閣參與巡角遶境也是一樣，尤其越晚越嗨，電音搭配花車，加上古裝造型的真人藝閣，拋下來的不只有扭蛋，還有玩偶與小禮物，民眾把街頭塞爆，熱鬧程度不輸給春節。

林世賢表示，昨晚最讓民眾驚豔的就是撒紙花，從高空撒下的紙花紛飛落地，民眾感受到非常新奇，不少人覺得好像參加了戶外演唱會，許多人建議明年擴大辦理，他認為這是非常好的點子，明年巡角遶境市區，不只要撒紙花，應該可以把紙花做變化，像是帶有圖案，或是藏著幸運符碼，可以收藏或是兌換小禮。

林世賢說，雖然撒紙花需要清掃，但比起掃鞭炮來說，紙花的清潔比較簡單。未來也可計畫讓民眾撿紙花到南瑤宮兌換小禮物，讓撒紙花製造驚喜，又不會成為髒亂。

彰化南瑤宮媽祖巡角遶境，讓彰化市區如同不夜城。（取自林世賢臉書）

彰化南瑤宮媽祖巡角遶境，確定明年還會有真人藝閣。（取自林世賢臉書）

