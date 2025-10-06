國軍災區見小女孩打招呼「1舉動」帥炸天 影片瘋傳釣出愛妻告白！

近日有網友分享一位大兵將自己的帽子送給一名向同袍熱情揮手打招呼的小女孩的感人畫面，掀起網路熱烈討論。（圖翻攝自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創位處下游的光復鄉，國軍第一時間就進駐災區救災，讓災民們相當感謝，這幾天時常可以看到民眾在災區對國軍弟兄敬禮致意。近日有網友分享一位大兵將自己的帽子送給一名向同袍熱情揮手打招呼的小女孩的感人畫面，掀起網路熱烈討論，大批鄉民狂讚這位大兵不僅帥氣還相當有愛，甚至有不少人敲碗讓該影片成為國軍徵兵廣告。影片瘋傳之後，竟然還釣出當事大兵的愛妻，分享老公得知自己爆紅後的回應！

粉專「Mr.柯學先生」6日晚間在臉書轉發同日在各社群平台瘋傳的影片，可以看到一群國軍弟兄列隊，人手一支鏟子走在光復鄉街道上，一名小女孩在街道旁熱情地向這些國軍弟兄揮手打招呼，阿兵哥們也開心地給予回應，有的和女孩拍手，有的則是和女孩一起比愛心，畫面相當溫馨。國軍隊伍走到最後，一位戴著眼鏡的大兵突然拿著迷彩漁夫帽，默默地走向這位小女孩，將帽子戴在女孩頭上，摸了摸頭後，十分帥氣地轉身離開，女孩則露出驚喜的表情。

這段影片曝光後馬上讓大批網友讚爆，「帥到一個不行」、「真的從靈魂帥到表皮！帥到突破地表直衝天際！」、「這可以拿去做徵兵廣告了吧」、「這個影片真的很適合放到國軍人才招募中心，簡直就是帥炸了」、「敲碗國防部快來看，直接拿去用，帥到一個頂天」、「這才是軍人榜樣！」、「這是什麼國軍人才招募廣告！帥翻了啊！謝謝所有國軍超人」、「國軍人才招募丟一百萬宣傳費也不及這一個瞬間了！帥爛了」、「真的被帥一個措手不及」。

隨後一位自稱是這位帥大兵老婆的女網友在Threads上發文，「每天都在脆上海巡一下有沒有自己老公，本來只能從一些影片或照片一角看到，沒想到他給我來了一個大的！而且還是這麼帥的！這些天來每個國軍弟兄都辛苦了！鏟子超人們也辛苦了！一起為光復加油」。原PO透露，老公告訴她「單純覺得妹妹會喜歡（那頂帽子）就給她了」，「對了，他還說家園由我們來守護！帥爛！」

原PO還分享老公與她的對話截圖，可以看到老公自豪地貼出國軍弟兄們將光復商工地下室、佛祖街等地清理乾乾淨淨的照片，想要老婆給稱讚，展現大兵私下可愛的一面。

影片瘋傳後，釣出當事大兵的愛妻，分享老公得知自己爆紅後的回應。（圖翻攝自Threads）

