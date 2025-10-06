為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今天中秋賞月了嗎？彰化50年前賞月熱點是「這裡」

    2025/10/06 20:39 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化八卦山大佛曾是中秋賞月熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化八卦山大佛曾是中秋賞月熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    今天是中秋節，今晚的月亮比昨天更加皎潔明亮，文史工作者石錦明表示，彰化50年前的中秋賞月熱點是八卦山大佛，根據當時的報紙新聞，賞月人潮是人山人海，還要出動員警管制交通，禁止大小車輛上山。

    石錦明表示，現代人的中秋節是烤肉兼賞月，二戰後的1960年代初期，當時中秋節就是吃月餅、柚子，節日沒有特別的歡樂，長輩還交代小孩不要用手指「月娘」，只能用眼睛看月亮。

    隨著1970年代經濟起飛，台灣人開始興起到戶外高地賞月吃月餅。石錦明指出，他小時候中秋節會跟著大人從火車站一帶散步到八卦山大佛，跟著好多人一起看月亮，小朋友最愛就是在八卦山放沖天炮，結束賞月的高潮，然後再慢慢走路回家，當時的八卦山擠滿賞月的人潮。

    石錦明說，他也透過國立公共資訊圖書館全球資訊網，查到早年彰化中秋賞月的資料，根據1973年9月12日的民聲日報新聞報導，新聞標題是「八卦山風景如畫，賞月客留戀忘返」，新聞寫到中秋佳節的八卦山當天下午6點過後是人山人海，直到午夜還有遊客留戀忘歸，彰化縣警局還要派出大批人員進行交通管制，禁止大小車輛上山，而議會前廣場則舉辦月光晚會，有歌唱舞蹈等節目。

    彰化半世紀前的中秋賞月熱點是八卦山，當時新聞報導還提到交通管制禁止大小車輛上山。（取自國立公共資訊圖書館全球資訊網）

    彰化半世紀前的中秋賞月熱點是八卦山，當時新聞報導還提到交通管制禁止大小車輛上山。（取自國立公共資訊圖書館全球資訊網）

