    中秋最狂大會「烤」！ 桃園中壢SOGO商圈萬人封街烤肉滿街飄香

    2025/10/06 21:58 記者李容萍／桃園報導
    桃園中壢SOGO商圈萬人封街烤肉滿街飄香 。（記者李容萍攝）

    中秋節是闔家團圓節日，桃園市新都心生活文化協會聯合中壢區公所、六和商圈、SOGO商圈周邊興南、新街、金華、水尾4里18個社區辦理「萬人封街烤肉」今年邁入第23屆，傍晚在六和路封街，計有820組報名，計有上萬名鄉親在大街一起大會「烤」同歡，熱鬧的商圈馬路擠滿民眾闔家團聚，左鄰右舍有人串食材、有人負責燒烤，邊吃烤肉邊賞月，舞台上學生社團熱力演出和摸彩，讓商圈滿街飄香。

    桃園市長張善政晚間蒞會表示，中壢封街烤肉已成傳統，除了爆發新冠肺炎疫情那年外每年都辦，早上大家去老街溪健行飆汗，晚上則有最豐富節目，讓中秋夜非常精彩，封街烤肉已經變成中壢的傳統，最重要是與家人一起團聚，在快樂團聚之際，也不要忘記花蓮光復的災情，上週自己過去，看見原住民朋友不改樂天性格，說「趕快清泥巴才能在中秋節烤肉」，希望大家能給災民最大祝福。

    桃園市新都心生活文化協會理事長奚潔珍表示，協會今年以「桃園新青年，歡樂慶中秋」為主題，辦理樂活新都心社區總體營造活動，協會位處市中心，居民住的都是高樓大廈及社區，依例在中秋節這天舉辦封街烤肉，達到打破都市冷漠、增進左鄰右舍互動目的，20多年來已成地方盛事。

    參與活動的林姓學生說，能一次和這麼多親朋好友聚在一起增進感情，很開心、很溫馨；陳姓住戶表示，每年都會參加封街烤肉，親戚知道這場年度盛事，也會主動來參加；鄭姓住戶也說，過節首重氣氛，和這麼多人一起烤肉，感覺吃起來更美味；另有外籍朋友提到，並不清楚中秋節代表的意義，自己第一次參加萬人封街烤肉，覺得新鮮有趣，明年還會再來。

    桃園中壢SOGO商圈萬人封街烤肉滿街飄香 。（記者李容萍攝）

    桃園中壢SOGO商圈萬人封街烤肉滿街飄香 ，外籍朋友也來湊一腳。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）等人出席中壢萬人封街烤肉活動 。（記者李容萍攝）

