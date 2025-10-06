為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋團圓成永別！遭詐上千萬失聯14個月 彰化男尋獲只剩白骨

    2025/10/06 20:18 記者陳冠備／彰化報導
    男子遭詐千萬，失聯14個月，最後在芬園鄉一處果園的發現遺體。（民眾提供）

    男子遭詐千萬，失聯14個月，最後在芬園鄉一處果園的發現遺體。（民眾提供）

    彰化快樂天堂基金會今（6日）中秋節接獲一起悲痛個案，一名中年男子疑因遭詐騙損失上千萬元、債務壓身而離家出走，家屬苦尋14個月後，今日終於尋獲，卻只剩一具枯骨。家人悲痛萬分，更因經濟困頓無力辦理喪葬，最後向公益團體求助。

    據了解，該男子年約50多歲，與妻子在彰化某鄉鎮經營冰飲店十多年，原本生活小康。幾年前他誤信投資詐騙訊息，陷入假投資平台陷阱，投入股票與虛擬貨幣，陸續損失上千萬元，為籌錢還債甚至變賣房產，仍無法填補虧空，冰飲店也因債主頻繁上門討債，被迫歇業，男子也於去年8月失聯。

    警方指出，男子曾報案遭詐，案情調查期間便與家屬失去聯繫。今晨接獲報案，在芬園鄉一處果園的廁所內發現遺體，現場留有輕生用具，遺體已腐化成枯骨，初步研判死亡時間至少半年以上。

    快樂天堂基金會董事長張雪如表示，該案追蹤多時，今日家屬打電話來哭喊「找到了」，卻傳出噩耗，令人鼻酸。她說，中秋節原是闔家團圓的日子，如今卻成一家永別的時刻，令人感嘆。目前基金會已介入協助，將全額負擔喪葬費，盼為家屬減輕一點負擔。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    彰化男失聯14個月，今日中秋節被尋獲，家屬無力辦理喪葬，只能向公益團體求助。（民眾提供）

    彰化男失聯14個月，今日中秋節被尋獲，家屬無力辦理喪葬，只能向公益團體求助。（民眾提供）

    男子被發現陳屍果園內廁所，已經成為一具枯骨。（民眾提供）

    男子被發現陳屍果園內廁所，已經成為一具枯骨。（民眾提供）

