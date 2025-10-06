為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新月橋、烘爐地、漁人碼頭！中秋節賞月 新北精選景點1次看

    2025/10/06 19:36 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新月橋夜間光雕，搭配可愛的「兔兔Q」裝置，賞月相當浪漫。（記者黃政嘉攝）

    新北市新月橋夜間光雕，搭配可愛的「兔兔Q」裝置，賞月相當浪漫。（記者黃政嘉攝）

    中秋節各地大多為無雨好天氣，新北市觀光旅遊局精選新北市多處賞月拍照景點，包括新月橋新莊端、烘爐地南山福德宮、硬漢嶺、不厭亭、水碓觀景公園、淡水漁人碼頭等等，民眾今晚吃完烤肉，也可以來各景點散步、追月亮。

    新月橋有著全國雙跨距最長的鋼拱橋，橫跨大漢溪，連結了板橋435藝文特區與新莊老街，今晚中秋節，新月橋聚集許多賞月拍照、遊憩人潮，搭配漂亮的夜間光雕、療癒可愛的「兔兔Q」打卡裝置，相當浪漫。

    烘爐地南山福德宮位於中和區海拔300公尺的南勢角山上，是靈驗著名的求財土地公廟，在這能俯瞰大台北夜景，中秋夜登高望月，視野遼闊、相當具賞月氣氛。

    五股區水碓觀景公園，夜晚月色與燈火交織，適合情人或全家一起輕鬆賞月；硬漢嶺位於觀音山，為台灣小百岳之一，海拔616公尺，全長1.6公里的步道，僅需40分鐘就可登頂，飽覽台北夜景與明月。

    位於台102線的山間公路秘境「不厭亭」，以「寂寞公路」美名吸引無數旅人，夜晚時，山巒與月色交錯，有著靜謐氛圍式的浪漫。

    淡水漁人碼頭向來為情侶喜愛的約會景點，夜幕降臨，隨著時間變幻多彩的絢麗光雕，賞月另有一番浪漫之情。

    烘爐地南山福德宮位於中和區海拔300公尺的南勢角山上，能俯瞰大台北夜景。（取自「新北旅客」臉書）

    烘爐地南山福德宮位於中和區海拔300公尺的南勢角山上，能俯瞰大台北夜景。（取自「新北旅客」臉書）

    五股區水碓觀景公園，夜晚月色與燈火交織。（取自「新北旅客」臉書）

    五股區水碓觀景公園，夜晚月色與燈火交織。（取自「新北旅客」臉書）

